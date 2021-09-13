Казанский "Рубин" в матче седьмого тура чемпионата России по футболу победил екатеринбургский "Урал" со счётом 4:0. Встреча состоялась на стадионе "Центральный" в столице Татарстана.

Хозяева вышли вперёд уже на второй минуте. Лидер "Рубина" Хвича Кварацхелия с левого фланга подал в штрафную, и датский новичок команды Андерс Дрейер поразил ворота соперника красивым ударом в касание пяткой с линии вратарской.

Вот это дебют! Дрейер первым же касанием в Тинькофф РПЛ сотворил шедевр 🤯🔥 pic.twitter.com/x80gt13Zp3 — МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) September 13, 2021

Второй гол вратарь гостей Илья Помазун пропустил на 13-й минуте. После прострела датского хавбека "Рубина" Оливера Абильдгора мяч в свои ворота срезал защитник "Урала" Артём Мамин.

В концовке матча Дрейер забил ещё два гола, оформив хет-трик. Сначала он реализовал выход один на один с Помазуном, а затем в касание замкнул прострел Солтмурада Бакаева.

Исторический хет-трик новичка «Рубина» Дрейера. Гений 😎 pic.twitter.com/CaIfMeBfGr — МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) September 13, 2021

"Рубин" набрал 14 очков и поднялся на четвёртое место в турнирной таблице Премьер-лиги. "Урал" с двумя баллами остался на последней, 16-й, позиции.