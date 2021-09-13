НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Фантастический дебют датского новичка: "Рубин" разгромил "Урал" в чемпионате России по футболу

Казанский клуб набрал 14 очков и поднялся на четвёртое место в турнирной таблице.

13 сентября, 17:23
<p>Фото © ФК "Рубин"</p>

Фото © ФК "Рубин"

Казанский "Рубин" в матче седьмого тура чемпионата России по футболу победил екатеринбургский "Урал" со счётом 4:0. Встреча состоялась на стадионе "Центральный" в столице Татарстана.

Хозяева вышли вперёд уже на второй минуте. Лидер "Рубина" Хвича Кварацхелия с левого фланга подал в штрафную, и датский новичок команды Андерс Дрейер поразил ворота соперника красивым ударом в касание пяткой с линии вратарской.

Второй гол вратарь гостей Илья Помазун пропустил на 13-й минуте. После прострела датского хавбека "Рубина" Оливера Абильдгора мяч в свои ворота срезал защитник "Урала" Артём Мамин.

В концовке матча Дрейер забил ещё два гола, оформив хет-трик. Сначала он реализовал выход один на один с Помазуном, а затем в касание замкнул прострел Солтмурада Бакаева.

"Рубин" набрал 14 очков и поднялся на четвёртое место в турнирной таблице Премьер-лиги. "Урал" с двумя баллами остался на последней, 16-й, позиции.

Чемпионат России по футболу

Премьер-лига. 7-й тур

"Рубин" — "Урал" — 4:0

Голы: Дрейер 2' (1:0); Мамин, в свои ворота 13' (2:0); Дрейер 80' (3:0); Дрейер 90+1' (4:0)

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Читаемое

"Нижний Новгород" вырвал победу в гостевом матче против "Динамо" в РПЛ

вчера в 17:54

В "Рубине" рассказали, сколько клубов хотели купить лидера команды Кварацхелию

сегодня в 09:49

"Он не психовал": Теннисист Южный оценил действия Джоковича в финале US Open с Медведевым

сегодня в 15:26

Москвичка, которая потеряла близких из-за отравления арбузом, выписалась из больницы

сегодня в 17:38

Центробанк сообщил о замедлении роста цен на непродовольственные товары в августе

сегодня в 17:38

Новости партнеров

Layer 1