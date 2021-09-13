СМИ: Глава департамента судейства РФС Кашшаи уйдёт в отставку
Венгерский специалист занимает этот пост с января 2020 года.
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РФС в ближайшее время объявит об отставке главы департамента судейства Виктора Кашшаи. Об этом сообщает "РБК Спорт" со ссылкой на источник в организации и собеседника, знакомого с ситуацией.
"Решение о его уходе принято. Стороны приняли взаимное решение", — заявили в РФС.
На прошлой неделе СМИ сообщали, что Кашшаи в последнее время перестал организовывать брифинги для арбитров РПЛ. Также после пятого и шестого туров чемпионата России не состоялись занятия для ассистентов судей, которые ранее были регулярными.
Кашшаи возглавил департамент судейства РФС в январе 2020 года. На этом посту венгр сменил Александра Егорова.
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