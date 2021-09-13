Вслед за Нобелем: Комментатор "Матч ТВ" Денис Казанский покинул телеканал
Ранее серьёзные перестановки произошли и в руководстве "Матча". В частности, новым генеральным продюсером стал Александр Тащин.
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Спортивный комментатор и телеведущий Денис Казанский объявил о том, что покидает телеканал "Матч ТВ", на котором работал последние шесть лет. Об этом сообщает пресс-служба канала.
"Шесть лет на канале и пятнадцать в холдинге — большая и важная часть моей жизни, позволившая получить неоценимый опыт. Я хочу сказать огромное спасибо каналу за то, что помог мне стать тем, кто я есть сейчас, реализовать многие мечты и идеи, получать удовольствие от каждого дня. У каждого из нас в жизни наступает момент, когда он должен бросить себе новый вызов для перехода на следующий этап в своём развитии. Я считаю, что время для этого шага наступило. Хочу немного расширить зону комфорта и попробовать себя на другом уровне", — отметил Казанский.
Он также отметил, что данное решение никак не связано с финансовыми условиями работы или внутренними делами канала, а при принятии решения он руководствовался лишь внутренними ощущениями.
Кроме того, стало известно, что генеральным директором агентства спортивной информации "Матч+" станет известный журналист Василий Конов, а главным редактором — Евгений Слюсаренко.
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