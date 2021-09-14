Проигрывать нельзя: "Зенит", "Спартак" и "Локомотив" начинают борьбу в Лиге чемпионов и Лиге Европы Эксперты и букмекеры не сильно-то верят в наши команды, однако каждое поражение может очень сильно аукнуться в будущем всему нашему футболу. 13 сентября, 23:11 Коллаж © LIFE. Фото © ТАСС / Петр Ковалев / Антон Новодережкин / Олег Бухарев

Наступившая неделя является крайне долгожданной для всех поклонников футбола. Уже в этот вторник возвращается Лига чемпионов, а днём позже — Лига Европы. Есть ещё и Лига конференций УЕФА, но, в отличие от двух других турниров Старого Света, там наших команд не будет. Да и в целом их не так-то много в этом сезоне: лишь "Зенит", "Спартак" и "Локомотив". И всем троим в эти дни будет крайне тяжело.

"Зенит": тяжёлый выезд к действующему победителю Лиги чемпионов

Питерский "Зенит" отправляется в Лондон, где на "Стэмфорд бридж" встретится с "Челси". Команда Томаса Тухеля только привыкает к статусу действующего победителя Лиги чемпионов, однако это явно никак не облегчит задачу подшефным Сергея Семака. Благо, что в этом матче "Зенит" может рассчитывать на всех своих лидеров.

Скандальная и неприятная история с Малкомом и Клаудиньо в итоге завершилась в пользу команды из Санкт-Петербурга. "Зенит" поедет в Лондон с полной обоймой своих сильнейших исполнителей. Разве что вопросы есть по Вильмару Барриосу, но и он, по слухам, тоже, возможно, поможет петербуржцам.

Вообще, группа у "Зенита" явно не подарок. Помимо "Челси" в квартете с командой Сергея Семака нашёлся ещё один супергранд мирового футбола — "Ювентус", который точно подарком не будет. Ещё один соперник — "Мальмё". Шведы наверняка не дадут спуска сине-бело-голубым и сделают всё, чтобы опередить их в турнирной таблице.

Что же до ближайшего матча, то тут "Челси" — очевидный фаворит. Лондонцы очень уверенно начали сезон в АПЛ и вместе с "Ливерпулем" и МЮ идут в лидерах турнирной таблицы. Начинать новый европейский сезон с поражения "аристократы" не намерены. Тем более что и букмекеры верят в победу именно "Челси". Ощутите разницу в коэффициентах на победу двух клубов: 1,2 на "Челси" и 16(!) на "Зенит".

Футбол. Лига чемпионов 21/22 Группа Н "Челси" – "Зенит" 14 сентября, 21:45 (мск) Прямая трансляция: "Матч ТВ"

"Спартак": польский экзамен для Витории

У "Спартака" уже давно интересны не сами матчи, сколько всё то, что творится вокруг клуба. Красно-белые не очень удачно начали сезон, что не могло не отразиться на настроении болельщиков. Каждый матч они напоминают о себе самыми разными кричалками в адрес Леонида Федуна и иных боссов "Спартака".

Зато Руя Виторию трибуны любят и буквально боготворят. Болельщики, кажется, одними из первых поняли, что португальский тренер — не причина провала "Спартака" в начале сезона. Он выжимает из команды всё, что может. Однако красно-белые уже успели вылететь из Лиги чемпионов, так что теперь попытают счастье в Лиге Европы.

Первый соперник — польская "Легия". Наверняка большая часть российских болельщиков об этой команде знает лишь то, что её когда-то тренировал Станислав Черчесов. Однако не спешите заносить "Спартак" в фавориты. Команда из Варшавы отвратительно начала сезон в национальном чемпионате, занимая 16-е место после пяти матчей. Так что в Москву "Легия" приедет явно не в лучшем настроении.

Впрочем, букмекеры фаворитом называют именно "Спартак". Победа красно-белых может обогатить желающих на это поставить почти в два раза, тогда как поклонников "Легии" — в четыре с лишним.

Футбол. Лига Европы Группа С "Спартак" – "Легия" 15 сентября, 17:30 (мск) Прямая трансляция: "Матч ТВ"

"Локомотив": битва с обидчиками команды Головина

Другого российского участника Лиги Европы УЕФА — "Локомотив" — в первом же матче ждёт непростое испытание "Марселем". Именитый, титулованный и яркий французский клуб приедет в Черкизово без нескольких лидеров, но, даже будь они на поле, лёгкой прогулки в Москве французам ждать не стоило бы.

Тем более что Ральф Рангник вместе с Томасом Цорном начали масштабную перезагрузку состава красно-зелёных. Алексис Бека Бека, Джирано Керк, Фаустино Анджорин, Константин Марадишвили, Наир Тикнизян, Тин Едвай — все эти имена должны быть хорошо знакомы тем, кто переживает именно за "Локомотив". И, разумеется, на них возлагаются большие надежды, особенно в Лиге Европы.

Однако напугать этим "Марсель" будет очень сложно. Он и сам своим составом напугает кого хочешь. Тут и Бубакар Камара — молодой и амбициозный защитник, и Маттео Гендузи из лондонского "Арсенала", и Амин Арит, взятый у "Шальке". К тому же тренирует команду Хорхе Сампаоли — некогда главный тренер сборных Аргентины и Чили. Уж он точно знает, как работать с россыпью ярких и талантливых игроков.

К тому же "Марсель" отлично начал новый сезон — промежуточное третье место Лиги 1, где лидирует ПСЖ с Лионелем Месси. В последнем матче, кстати, "Олимпик" был сильнее "Монако", за который выступает наш Александр Головин.

Как и с "Зенитом", букмекеры верят в победу не нашей команды. На победу "Марселя" принимаются ставки с коэффициентом чуть больше двух, тогда как виктория "Локомотива" может обогатить счастливчика почти в 3,5 раза.

Футбол. Лига Европы Группа Е "Локомотив" – "Марсель" 16 сентября, 19:45 (мск) Прямая трансляция: "Матч ТВ"

Отступать некуда

Вообще, вся еврокубковая компания российских клубов будет идти под девизом "Отступать некуда". Мы и так слишком сильно упали вниз в таблице коэффициентов УЕФА, где нас обгоняют те, кого ещё вчера мы обыгрывали, особо не напрягаясь.

Более того, промежуточное десятое место — не предел того, куда можно упасть. Не очень далеко от нас Украина, у которой в Лиге чемпионов сразу две команды — "Шахтёр" и "Динамо" из Киева. Да, Незалежная осталась без клубов в Лиге Европы, зато в новенькой Лиге конференций свои силы попробует "Заря".

В любом случае наши клубы просто не имеют права завалить ещё один еврокубковый сезон, иначе в скором времени мы будем только мечтать о Лиге чемпионов и больших звёздах, приезжающих в нашу страну. И первый шаг в сторону лучшей жизни нужно делать уже на этой неделе. Болеем за наших!

Авторы Шамиль Гаджиев