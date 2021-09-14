Российский нападающий Магомед Шапи-Сулейманов, на прошлой неделе перешедший на правах аренды из "Краснодара" в турецкий "Гиресунспор", связывает спад в своей игре с заражением коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает Sport24.

"Свой спад в игре, безусловно, связываю с коронавирусом. Я не просто переболел — я лежал в больнице, у меня было 32% поражения лёгких. Поднялась температура под 40, держалась четыре или пять дней. Мне каждые два часа ставили капельницы, чтобы сбить её", — сказал Сулейманов.

Аренда 21-летнего футболиста рассчитана до конца текущего сезона. После четырёх туров чемпионата Турции "Гиресунспор" идёт на последнем месте, имея в активе ноль забитых и шесть пропущенных голов.