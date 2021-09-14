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"Было 32% поражения лёгких": Перешедший из "Краснодара" в турецкий клуб Сулейманов назвал причину спада в игре

С 2017 года форвард провёл в составе "быков" 118 матчей во всех турнирах, забил 23 гола и сделал семь результативных передач.

14 сентября, 09:05
<p>Фото © ФК "Краснодар"</p>

Фото © ФК "Краснодар"

Российский нападающий Магомед Шапи-Сулейманов, на прошлой неделе перешедший на правах аренды из "Краснодара" в турецкий "Гиресунспор", связывает спад в своей игре с заражением коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает Sport24.

"Свой спад в игре, безусловно, связываю с коронавирусом. Я не просто переболел — я лежал в больнице, у меня было 32% поражения лёгких. Поднялась температура под 40, держалась четыре или пять дней. Мне каждые два часа ставили капельницы, чтобы сбить её", — сказал Сулейманов.

Лидер "Краснодара" рассказал, что переболел коронавирусом

Лидер "Краснодара" рассказал, что переболел коронавирусом

Аренда 21-летнего футболиста рассчитана до конца текущего сезона. После четырёх туров чемпионата Турции "Гиресунспор" идёт на последнем месте, имея в активе ноль забитых и шесть пропущенных голов.

За "Краснодар" Сулейманов выступал с 2017 года. Нападающий провёл в составе команды 118 матчей во всех турнирах, забил 23 гола и сделал семь результативных передач.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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