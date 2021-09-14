"Было 32% поражения лёгких": Перешедший из "Краснодара" в турецкий клуб Сулейманов назвал причину спада в игре
С 2017 года форвард провёл в составе "быков" 118 матчей во всех турнирах, забил 23 гола и сделал семь результативных передач.
Фото © ФК "Краснодар"
Российский нападающий Магомед Шапи-Сулейманов, на прошлой неделе перешедший на правах аренды из "Краснодара" в турецкий "Гиресунспор", связывает спад в своей игре с заражением коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает Sport24.
"Свой спад в игре, безусловно, связываю с коронавирусом. Я не просто переболел — я лежал в больнице, у меня было 32% поражения лёгких. Поднялась температура под 40, держалась четыре или пять дней. Мне каждые два часа ставили капельницы, чтобы сбить её", — сказал Сулейманов.
Аренда 21-летнего футболиста рассчитана до конца текущего сезона. После четырёх туров чемпионата Турции "Гиресунспор" идёт на последнем месте, имея в активе ноль забитых и шесть пропущенных голов.
За "Краснодар" Сулейманов выступал с 2017 года. Нападающий провёл в составе команды 118 матчей во всех турнирах, забил 23 гола и сделал семь результативных передач.
Футбол. Интересное по теме
"Будет сложная встреча": Капитан "Челси" Аспиликуэта рассказал о настрое команды перед матчем с "Зенитом"
сегодня в 08:40
Проигрывать нельзя: "Зенит", "Спартак" и "Локомотив" начинают борьбу в Лиге чемпионов и Лиге Европы
вчера в 23:11
Удаление и нереализованный пенальти: "Краснодар" в меньшинстве ушёл от поражения в матче с "Ростовом"
вчера в 18:31
Комментариев: 0