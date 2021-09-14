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Премьер Украины поддержал идею двойного гражданства, но не с Россией

По его мнению, благодаря нововведениям украинцы смогут принимать участие в развитии страны.

14 сентября, 10:51
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль выступил за введение двойного гражданства в стране, однако считает, что с Россией такая практика недопустима. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции в Киеве.

"Двойное гражданство — это признак цивилизованной страны. Во многих цивилизованных странах двойное гражданство — это норма. Конечно же, не допускается, для меня лично, двойное гражданство со страной-агрессором (РФ. — Прим. Лайфа). Это те вещи, которые прописаны в проекте закона", — сказал он.

Шмыгаль отметил, что многие украинцы проживают в других государствах и благодаря нововведениям они получат возможность принимать участие в жизни страны.

Политолог назвал парадоксальным запрет на российское гражданство для украинцев

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А ранее Лайф писал, что на Украине предложили сажать за сокрытие информации о наличии российского гражданства.

Авторы
Дарья Дьячкова
Дарья Дьячкова

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