Премьер Украины поддержал идею двойного гражданства, но не с Россией

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль выступил за введение двойного гражданства в стране, однако считает, что с Россией такая практика недопустима. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции в Киеве.

"Двойное гражданство — это признак цивилизованной страны. Во многих цивилизованных странах двойное гражданство — это норма. Конечно же, не допускается, для меня лично, двойное гражданство со страной-агрессором (РФ. — Прим. Лайфа). Это те вещи, которые прописаны в проекте закона", — сказал он.

Шмыгаль отметил, что многие украинцы проживают в других государствах и благодаря нововведениям они получат возможность принимать участие в жизни страны.