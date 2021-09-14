Премьер Украины поддержал идею двойного гражданства, но не с Россией
По его мнению, благодаря нововведениям украинцы смогут принимать участие в развитии страны.
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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль выступил за введение двойного гражданства в стране, однако считает, что с Россией такая практика недопустима. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции в Киеве.
"Двойное гражданство — это признак цивилизованной страны. Во многих цивилизованных странах двойное гражданство — это норма. Конечно же, не допускается, для меня лично, двойное гражданство со страной-агрессором (РФ. — Прим. Лайфа). Это те вещи, которые прописаны в проекте закона", — сказал он.
Шмыгаль отметил, что многие украинцы проживают в других государствах и благодаря нововведениям они получат возможность принимать участие в жизни страны.
А ранее Лайф писал, что на Украине предложили сажать за сокрытие информации о наличии российского гражданства.
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