В Новой Зеландии телят научили ходить на "горшок" ради спасения планеты

Исследователи из Новой Зеландии и Германии нашли способ сократить выбросы аммиака в окружающую среду, приучив коров к "горшку". Примечательно, что телята обучались быстрее, чем дети, — об этом биологи сообщили в статье, опубликованной в журнале Current Biology.

Моча коров, содержащая азот, при смешивании с фекалиями выделяет аммиак, который, в свою очередь, загрязняет почву и воду, создавая в воздухе оксид азота, негативно влияющий на окружающую среду. Учёные выяснили, что если животные будут справлять нужду в "коровьем туалете", то это снизит выбросы аммиака.

В течение нескольких недель исследовательская группа успешно обучила 11 из 16 телят, участвовавших в эксперименте. Для мотивации молодым коровам давали сладости. Учёные надеются, что через несколько лет большая часть животных на фермах будет использовать специальные туалеты, чтобы уберечь планету от выбросов парниковых газов.