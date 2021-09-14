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В Новой Зеландии телят научили ходить на "горшок" ради спасения планеты

Учёные считают, что это поможет снизить уровень выбрасываемых в атмосферу парниковых газов.

14 сентября, 10:42
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Исследователи из Новой Зеландии и Германии нашли способ сократить выбросы аммиака в окружающую среду, приучив коров к "горшку". Примечательно, что телята обучались быстрее, чем дети, — об этом биологи сообщили в статье, опубликованной в журнале Current Biology.

Моча коров, содержащая азот, при смешивании с фекалиями выделяет аммиак, который, в свою очередь, загрязняет почву и воду, создавая в воздухе оксид азота, негативно влияющий на окружающую среду. Учёные выяснили, что если животные будут справлять нужду в "коровьем туалете", то это снизит выбросы аммиака.

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В течение нескольких недель исследовательская группа успешно обучила 11 из 16 телят, участвовавших в эксперименте. Для мотивации молодым коровам давали сладости. Учёные надеются, что через несколько лет большая часть животных на фермах будет использовать специальные туалеты, чтобы уберечь планету от выбросов парниковых газов.

А ранее в России вывели новую породу кур с уникальными особенностями. Их яйца могут быть использованы в производстве вакцин и ветеринарных лекарств. Дело в том, что в этих яйцах много особенной жидкости, в которой способны размножаться вирусы. Этому способствует отсутствие иммунитета.

Авторы
Виктория Чудакова

Виктория Чудакова

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