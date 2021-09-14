Около 20 руферов встретили рассвет на шпиле главного здания МГУ

Группа руферов из 20 человек пробралась накануне ночью в главный корпус МГУ, чтобы подняться на звезду, венчающую шпиль здания, и встретить там рассвет. Напомним, что высота здания составляет порядка 240 метров и оно является одной из самых известных сталинских высоток в стране.

При этом на пути к своей цели парней никто не остановил, хотя взбирались они около часа. Как пишет Mash, парни провели на шпиле ещё два часа и остались очень довольны. Сотрудники полиции встретили молодых людей только во время спуска, который занял минут сорок. Их оперативно сопроводили в отделение, где заставили писать объяснительные. После всех отправили по домам. Известно также, что оштрафовали лишь одного.