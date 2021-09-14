Путин обсудил с Лукашенко кризис в Афганистане и итоги учений "Запад-2021"
Телефонный разговор глав двух государств состоялся в продолжение российско-белорусских переговоров, прошедших недавно в Москве.
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Президент РФ Владимир Путин обсудил по телефону с белорусским коллегой Александром Лукашенко кризис в Афганистане и итоги учений "Запад-2021". Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
"В продолжение состоявшихся 9 сентября в Москве российско-белорусских переговоров президенты обсудили ряд вопросов двустороннего взаимодействия, в том числе итоги совместных стратегических учений Вооружённых сил РФ и Республики Беларусь "Запад-2021", — также отмечается в сообщении.
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