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Путин обсудил с Лукашенко кризис в Афганистане и итоги учений "Запад-2021"

Телефонный разговор глав двух государств состоялся в продолжение российско-белорусских переговоров, прошедших недавно в Москве.

14 сентября, 10:28
<p>Кадр из видео © LIFE</p>

Кадр из видео © LIFE

Президент РФ Владимир Путин обсудил по телефону с белорусским коллегой Александром Лукашенко кризис в Афганистане и итоги учений "Запад-2021". Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

"В продолжение состоявшихся 9 сентября в Москве российско-белорусских переговоров президенты обсудили ряд вопросов двустороннего взаимодействия, в том числе итоги совместных стратегических учений Вооружённых сил РФ и Республики Беларусь "Запад-2021", — также отмечается в сообщении.

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Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос о возможности политической интеграции РФ и Белоруссии. Он подчеркнул, что сейчас об этом речь пока не идёт, при этом такой процесс не исключается теоретически.

Авторы
Дарья Дьячкова
Дарья Дьячкова

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