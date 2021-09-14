В Кремле не стали комментировать возможный уход зарубежных IT-компаний из России
Там отметили, что с соответствующим вопросом необходимо обращаться в профильные министерства и ведомства.
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать вероятность ухода из РФ зарубежных IT-корпораций на фоне ситуации с Google.
"Это всё-таки не вопрос Кремля, наверное. Лучше в наше министерство связи обращаться, Роскомнадзор, но не к Кремлю", — сказал он журналистам.
Лайф рассказывал, что в России Google недавно получил штрафы ещё на шесть миллионов рублей, общая сумма санкций против компании уже составляет десятки миллионов. Однако в этом случае речь о неготовности гиганта соблюдать законы другого рода.
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