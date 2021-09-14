В Кремле не стали комментировать возможный уход зарубежных IT-компаний из России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать вероятность ухода из РФ зарубежных IT-корпораций на фоне ситуации с Google.

"Это всё-таки не вопрос Кремля, наверное. Лучше в наше министерство связи обращаться, Роскомнадзор, но не к Кремлю", — сказал он журналистам.