Заразившийся коронавирусной инфекцией российский режиссёр Андрей Звягинцев на протяжении нескольких недель будет проходить лечение в Германии. Об этом сообщает агентство Ura.ru со ссылкой на источник из его окружения. По его данным, процесс восстановления кинематографиста от ковида может значительно затянуться.

"Сейчас у Андрея сильно поражены лёгкие, сколько по времени продлится лечение, пока не известно, но медики предупреждают, что речь идёт не о днях и неделях, а о месяцах", — сказал инсайдер.

По данным собеседника портала, при самых благоприятных сценариях лечения вернуться в строй режиссёр сможет не раньше следующего года. При этом уточняется, что сейчас жизни Звягинцева ничего не угрожает. Источник телеканала "Звезда" подтвердил данную информацию и уточнил, что врачи молчат и не дают никаких прогнозов, но борются.