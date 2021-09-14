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Песков: Путин абсолютно здоров

В Кремле заверили, что глава государства сдал ПЦР-тест на коронавирус — и тот показал отрицательный результат.

14 сентября, 09:23

Фото © Kremlin.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заверил журналистов, что, несмотря на решение уйти на изоляцию, Владимир Путин абсолютно здоров: тест не выявил коронавируса у главы государства.

"Президент абсолютно здоров", — сказал представитель Кремля, комментируя состояние здоровья президента, добавив, что Путин не подвергал опасности здоровье других людей.

Отвечая на уточняющий вопрос о том, сдавал ли Путин ПЦР-тест и негативный ли результат, Песков ответил: "Безусловно".

"По мере того, как врачи завершили свои исследования, завершили необходимые процедуры, тогда было уже в соответствии с рекомендациями специалистов принято решение [о самоизоляции]", — пояснил он.

При этом Песков не согласился с мнением о том, что для Путина, который в понедельник провёл несколько очных встреч, теперь нелогично уходить на самоизоляцию.

"Ничего здесь нелогичного нет. На тот момент ещё продолжались исследования врачей, ничьё здоровье опасности не подвергалось", указал пресс-секретарь президента.

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Ранее стало известно, что президент России ушёл на самоизоляцию из-за случаев заболевания коронавирусом в его окружении. В связи с этим президент РФ примет участие в сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, заседании Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества и совместном заседании глав государств – членов ОДКБ и ШОС в режиме видеоконференции.

Лайф уже писал, что о своём возможном уходе на карантин Путин предупреждал накануне — во время встречи с паралимпийцами в Кремле.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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