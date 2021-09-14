НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Воробьёв приказал закрыть общежитие, двух мигрантов из которого обвинили в убийстве пенсионерки

По его словам, все подобные места, вызывающие у местных жителей беспокойство, в ближайшие дни проверят правоохранители.

14 сентября, 09:11
<p>Фото © <a href="https://www.instagram.com/p/CTxuoK-oj6A/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Instagram / my_tokarev</a></p>

Фото © Instagram / my_tokarev

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв распорядился незамедлительно закрыть общежитие для мигрантов в Сергиево-Посадском городском округе, двух постояльцев которого обвинили в изнасиловании и убийстве пенсионерки.

"Есть преступления, которые вызывают особенный резонанс своей циничностью, жестокостью, и потому что у людей действительно накипело. Общежитие в Бужанинове, рядом с которым произошло это несчастье, будет закрыто сегодня. Если жители настроены против — ему там не место. Поручение главе Сергиево-Посадского округа уже дано", — сообщил губернатор в своём телеграм-канале.

Глава региона подчеркнул, что ничто не должно угрожать безопасности жителей, в связи с этим все подобные места, вызывающие у людей тревогу и беспокойство, в ближайшие дни проверят правоохранительные органы. Воробьёв отметил, что в регион на работу приезжают сотни тысяч иностранцев и большинство из них честно и добросовестно трудятся. По его словам, те же, кто совершает любые правонарушения и преступления, будут жёстко наказываться.

В Подмосковье двум мигрантам предъявили обвинение в изнасиловании и убийстве пенсионерки

В Подмосковье двум мигрантам предъявили обвинение в изнасиловании и убийстве пенсионерки

Ранее Лайф сообщал, что в Подмосковье задержаны мигранты, подозреваемые в изнасиловании и убийстве пенсионерки. Жители посёлка после этого организовали сход, на котором потребовали наказать преступников, а также принять меры в отношении гастарбайтеров, массово проживающих там. Бастрыкин поручил встретиться с жителями Подмосковья, устроившими митинг из-за убийства пенсионерки. Собравшиеся потребовали расселить общежитие, в котором живут обвиняемые в страшном преступлении мигранты.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Читаемое

В Подмосковье двум мигрантам предъявили обвинение в изнасиловании и убийстве пенсионерки

сегодня в 07:57

"Это нереально": Глава фирмы-дезинфектора заявил, что доза распылённого в "Магните" вещества не могла убить людей

сегодня в 09:38

Названы два самых популярных женских имени среди аферистов в Сети

сегодня в 10:24

Финляндия начнёт выдавать визы двум новым категориям россиян

сегодня в 10:18

В Кремле не стали комментировать возможный уход зарубежных IT-компаний из России

сегодня в 10:14

Новости партнеров

Layer 1