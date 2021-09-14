Воробьёв приказал закрыть общежитие, двух мигрантов из которого обвинили в убийстве пенсионерки

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв распорядился незамедлительно закрыть общежитие для мигрантов в Сергиево-Посадском городском округе, двух постояльцев которого обвинили в изнасиловании и убийстве пенсионерки.

"Есть преступления, которые вызывают особенный резонанс своей циничностью, жестокостью, и потому что у людей действительно накипело. Общежитие в Бужанинове, рядом с которым произошло это несчастье, будет закрыто сегодня. Если жители настроены против — ему там не место. Поручение главе Сергиево-Посадского округа уже дано", — сообщил губернатор в своём телеграм-канале.

Глава региона подчеркнул, что ничто не должно угрожать безопасности жителей, в связи с этим все подобные места, вызывающие у людей тревогу и беспокойство, в ближайшие дни проверят правоохранительные органы. Воробьёв отметил, что в регион на работу приезжают сотни тысяч иностранцев и большинство из них честно и добросовестно трудятся. По его словам, те же, кто совершает любые правонарушения и преступления, будут жёстко наказываться.