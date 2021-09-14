В Подмосковье двум мигрантам предъявили обвинение в изнасиловании и убийстве пенсионерки

Двум мигрантам предъявили обвинение в изнасиловании и убийстве пенсионерки в Подмосковье. Видео © Следственный комитет РФ по Московской области

Двум задержанным под Сергиевым Посадом мигрантам было предъявлено обвинение в изнасиловании и убийстве пенсионерки. В Главном следственном управлении СКР по Московской области сообщили, что правоохранители также проверят законность нахождения обвиняемых на территории РФ.

"Следователями и криминалистами проведён осмотр места происшествия, выемка, изъяты вещи, в которых мужчины были в момент совершения преступлений. У обвиняемых получены биологические образцы, необходимые для проведения экспертиз", — говорится в сообщении пресс-службы ГСУ СКР по Московской области.

Назначена судебно-медицинская, генетическая, дактилоскопическая, психолого-психиатрическая экспертизы, правоохранители допросили свидетелей. В настоящее время следователи устанавливают обстоятельства совершённого преступления. СК РФ намерен ходатайствовать о заключении обвиняемых под стражу.