В Подмосковье задержаны мигранты, подозреваемые в изнасиловании и убийстве пенсионерки

В Московской области задержаны подозреваемые в убийстве и изнасиловании 67-летней пенсионерки под Сергиевым Посадом. Её тело было обнаружено 13 сентября в лесополосе. Как сообщили в СК РФ, по горячим следам были найдены вероятные преступники — двое выходцев из соседних государств 1984 и 1988 года рождения.

"В настоящее время с подозреваемыми работает следователь. В обязательном порядке следствием будет проверена законность нахождения подозреваемых на территории Российской Федерации, а также будет дана правовая оценка действиям либо бездействию должностных лиц, контролирующих порядок пребывания иностранных граждан на территории РФ", — отметили в пресс-службе ГСУ СКР по Московской области.

Назначено несколько экспертиз, в том числе судебно-медицинская, биологическая, генетическая. Следователи проверят информацию СМИ о том, что подозреваемые могли быть причастны к другим преступлениям.

Ранее СМИ сообщали, что после этого резонансного убийства жители посёлка Бужаниново под Сергиевым Посадом организовали сход. Они потребовали, чтобы власти приняли меры в отношении мигрантов, которые массово проживают в общежитии, расположенном в посёлке.