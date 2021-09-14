Власти решили добиться закрытия общежития мигрантов после убийства пенсионерки в Подмосковье

Глава Сергиево-Посадского городского округа Михаил Токарев заявил, что намерен добиваться закрытия общежития мигрантов в посёлке Бужаниново. Поводом для этого стало убийство и изнасилование пенсионерки, предположительно, гастарбайтерами. И последовавший за этим сход возмущённых жителей.

"Мы прислушались к требованиям жителей Бужанинова: 14 сентября проведём встречу с собственником общежития, будем требовать его закрытия. Обещаю следить за действиями полиции, держать под контролем расследование преступления. Виновные обязательно понесут наказание", — говорится в обращении Токарева на его странице в "Инстаграме".

Он также отметил, что местные жители были готовы направить "свой праведный гнев" на всех мигрантов, но "встреча с правоохранителями, диалог с представителями власти помогли предотвратить конфликт".

"Уважаемые земляки! Я призываю вас остановиться. Линчевать всех подряд, исходя из их национальности, — это ошибка, которая может породить большую агрессию. Предполагаемые преступники в руках правосудия", — подчеркнул Токарев.