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Власти решили добиться закрытия общежития мигрантов после убийства пенсионерки в Подмосковье

СКР сообщил о задержании предполагаемых преступников — двух выходцев из Таджикистана.

13 сентября, 23:05

Глава Сергиево-Посадского городского округа Михаил Токарев заявил, что намерен добиваться закрытия общежития мигрантов в посёлке Бужаниново. Поводом для этого стало убийство и изнасилование пенсионерки, предположительно, гастарбайтерами. И последовавший за этим сход возмущённых жителей.

"Мы прислушались к требованиям жителей Бужанинова: 14 сентября проведём встречу с собственником общежития, будем требовать его закрытия. Обещаю следить за действиями полиции, держать под контролем расследование преступления. Виновные обязательно понесут наказание", — говорится в обращении Токарева на его странице в "Инстаграме".

Он также отметил, что местные жители были готовы направить "свой праведный гнев" на всех мигрантов, но "встреча с правоохранителями, диалог с представителями власти помогли предотвратить конфликт".

"Уважаемые земляки! Я призываю вас остановиться. Линчевать всех подряд, исходя из их национальности, — это ошибка, которая может породить большую агрессию. Предполагаемые преступники в руках правосудия", — подчеркнул Токарев.

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Ранее Лайф сообщал, что тело убитой пенсионерки обнаружили 13 сентября в лесополосе. По горячим следам были найдены вероятные преступники — двое гастарбайтеров 1984 и 1988 года рождения.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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