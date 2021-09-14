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Внук Пугачёвой сообщил о серьёзных проблемах со здоровьем

Такое признание вырвалось у знаменитости в ответ на упрёки хейтеров в том, что он - бездельник. Подписчики под постом "раскрутили" певца на подробности.

13 сентября, 22:16
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CTuHqPasLCG/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Никита Пресняков</a></p>

Фото © Instagram / Никита Пресняков

Член одной из самых знаменитых российских семей, внук примадонны Аллы Борисовны Пугачёвой Никита Пресняков, отвечая хейтерам на своей странице в соцсети, вдруг сообщил о некоторых ограничениях в образе жизни из-за серьёзной болезни.

Пресняков, видимо, в ответ на обвинения его некоторыми подписчиками в безделье представил подробный план дня, в котором, действительно, можно углядеть большую нагрузку на организм. На что одна из фанаток написала ему: "Теперь понятно, почему Вы так похудели". Здесь-то молодой человек и признался, что виной тому и "диета ещё из за полипов желчного пузыря". Что вылилось в отдельную, околомедицинскую тему, с советами и прогнозами по поводу полипов, камней и диет. Сам пост Никита подытожил с едва ли не слышимым вздохом: "Какой же я бездельник… уж лучше бы на завод шёл работать".

Мама Никиты — Кристина Орбакайте — первая поддержала сына комментарием: "Я горжусь тобой".

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Ранее Лайф писал, что Никита Пресняков рассказал новые подробности о том, как сын Певцова погиб на его глазах.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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