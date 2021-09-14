Внук Пугачёвой сообщил о серьёзных проблемах со здоровьем

Пресняков, видимо, в ответ на обвинения его некоторыми подписчиками в безделье представил подробный план дня, в котором, действительно, можно углядеть большую нагрузку на организм. На что одна из фанаток написала ему: "Теперь понятно, почему Вы так похудели". Здесь-то молодой человек и признался, что виной тому и "диета ещё из за полипов желчного пузыря". Что вылилось в отдельную, околомедицинскую тему, с советами и прогнозами по поводу полипов, камней и диет. Сам пост Никита подытожил с едва ли не слышимым вздохом: "Какой же я бездельник… уж лучше бы на завод шёл работать".