Небритый и хромающий: СКР показал видео с пойманным убийцей "колбасного короля"
Скрываться после побега из следственного изолятора ему удалось дольше всех подельников — более месяца.
Следственный комитет РФ обнародовал видео с Александром Мавриди, который проходит по делу об убийстве в Подмосковье "колбасного короля". Арестанта, в августа сбежавшего из ИВС в Истре, задержали только сейчас.
На опубликованных кадрах видно, что Мавриди небритый и сильно хромающий. Сообщалось, что он пытался оказать сопротивление при задержании. По требованию следователя подозреваемый называет своё имя и фамилию, признаёт, что задержан за побег из ИВС в Истре.
Напомним, 6 августа в истринском ИВС произошёл дерзкий побег. Беглецов было пятеро, среди них — Александр Мавриди, подозреваемый в убийстве "колбасного короля" — бизнесмена Владимира Маругова. Поздно ночью сокамерники смогли выбить "кормушку" — окно для передачи пищи — и снять замки.
11 августа полиция задержала первых двух сбежавших — 34-летнего Ивана Цуркану и 35-летнего Дениса Грозаву. Они скрывались на съёмной квартире в Подольске. Третий участник побега — Николай Тетеря — сам сдался полиции. 18 августа стало известно о задержании четвёртого арестанта — Александра Бутнару. За помощь в поимке Мавриди обещали полтора миллиона рублей. О его задержании стало известно 13 сентября 2021 года.
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