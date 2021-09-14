Следственный комитет РФ обнародовал видео с Александром Мавриди, который проходит по делу об убийстве в Подмосковье "колбасного короля". Арестанта, в августа сбежавшего из ИВС в Истре, задержали только сейчас.

На опубликованных кадрах видно, что Мавриди небритый и сильно хромающий. Сообщалось, что он пытался оказать сопротивление при задержании. По требованию следователя подозреваемый называет своё имя и фамилию, признаёт, что задержан за побег из ИВС в Истре.