Александр Мавриди. Фото © LiFE

Задержан Александр Мавриди — последний из беглецов, скрывшихся в августе из подмосковного ИВС. Об этом сообщили в МВД РФ. Отмечается, что задержание было проведено в московском районе Митино, на улице Дубравной. Он пытался оказать сопротивление.

"Сотрудниками Главного управления уголовного розыска МВД России совместно с коллегами из Московской области и ФСБ России, при силовой поддержке Росгвардии задержан Александр Мавриди, который 6 августа вместе с четырьмя соучастниками совершил побег из изолятора временного содержания в Истре", — сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.