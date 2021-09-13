Пытался оказать сопротивление: Задержан бежавший из подмосковного ИВС убийца "колбасного короля"
Александр Мавриди был последним из пятерых беглецов, кому удавалось скрываться. За помощь в его поимке обещали полтора миллиона рублей.
Александр Мавриди. Фото © LiFE
Задержан Александр Мавриди — последний из беглецов, скрывшихся в августе из подмосковного ИВС. Об этом сообщили в МВД РФ. Отмечается, что задержание было проведено в московском районе Митино, на улице Дубравной. Он пытался оказать сопротивление.
"Сотрудниками Главного управления уголовного розыска МВД России совместно с коллегами из Московской области и ФСБ России, при силовой поддержке Росгвардии задержан Александр Мавриди, который 6 августа вместе с четырьмя соучастниками совершил побег из изолятора временного содержания в Истре", — сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
Как отметили в СК, после дактилоскопии и подтверждения личности задержанный будет доставлен к следователю подмосковного управления Следственного комитета России.
Напомним, 6 августа в истринском ИВС произошёл дерзкий побег. Беглецов было пятеро, среди них — Александр Мавриди, подозреваемый в убийстве "колбасного короля" — бизнесмена Владимира Маругова. Поздно ночью сокамерники смогли выбить "кормушку" — окно для передачи пищи — и снять замки.
11 августа полиция задержала первых двух сбежавших — 34-летнего Ивана Цуркану и 35-летнего Дениса Грозаву. Они скрывались на съёмной квартире в Подольске. Третий участник побега — Николай Тетеря — сам сдался полиции. 18 августа стало известно о задержании четвёртого арестанта — Александра Бутнару. За помощь в поимке Мавриди обещали полтора миллиона рублей.
Комментариев: 0