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Ни воды, ни канализации: В квартире насмерть отравившихся москвичек пока невозможно жить

Родственников погибших, которые и без того пережили шок, уверяют, что вскоре всё их жильё приведут в порядок.

13 сентября, 19:12

Фото © ТАСС / Владимир Гердо

В квартире на Совхозной улице, откуда забрали насмерть отравившихся арбузом 61-летнюю москвичку и её внучку, теперь жить невозможно. Там сняли все канализационные и вентиляционные трубы. Об этому Лайфу сообщил родственник выжившей Елены Ефремовой, которая потеряла близких.

По словам собеседника Лайфа, в квартиру постоянно приезжают различные службы и берут пробы для исследований. Все трубы канализации и вентиляции сняты: теперь нет воды и невозможно воспользоваться туалетом. Однако владельцев жилплощади уверяют, что купят новые трубы и их поставит коммунальная служба.

Расчёты экспертов: Для летального исхода пострадавшие должны были съесть 8 тонн арбузов

Расчёты экспертов: Для летального исхода пострадавшие должны были съесть 8 тонн арбузов

Квартира изначально принадлежала погибшей пенсионерке и её супругу. С ними проживали их дети — дочь Елена и сын (он ранее выписался из жилплощади и прописался у своей жены). Отмечается, что бабушка недавно переболела коронавирусом, но каких-либо отклонений в психическом здоровье пенсионерки не наблюдалось. Женщина была полностью адекватной и по неосторожности какого-либо средства налить в пищу она не могла.

Что касается выжившей Елены, она на протяжении десяти лет проживала в квартире на Совхозной со своим мужем. Супруги развелись уже давно. Мужчина никогда не был прописан там, не претендовал на неё по причине наличия собственного жилья и прописки. После развода бывшие супруги общались только из-за дочери, не были близки и не встречались. Жалоб от Елены и погибшей бабушки на квартиру не поступало. Никаких запахов газа или что-то в этом роде не было. В пятницу, когда произошло отравление, Елена вместе с родственниками собиралась ехать на дачу.

Соседка погибших в Москве бабушки и внучки тоже отравилась арбузом, но уже из "Пятёрочки"

Соседка погибших в Москве бабушки и внучки тоже отравилась арбузом, но уже из "Пятёрочки"

Ранее москвичка, которая потеряла близких из-за отравления арбузом, была выписана из больницы. Она подписала отказ от госпитализации, как только её состояние удалось немного стабилизировать.

Напомним, что 10 сентября семья Елены насмерть отравилась, предположительно, арбузом из магазина "Магнит": её мать-пенсионерка и школьница дочь погибли, а сама женщина находилась в тяжёлом состоянии. Возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкших по неосторожности смерть человека". В остатках арбуза, которые изъяли из квартиры семьи, обнаружены следы вещества для дезинсекции. 39-летний сотрудник частной компании, которая проводила обработку в магазине "Магнит", где погибшие купили арбуз, был задержан. Правда, в Роспотребнадзоре не верят в версию об отравлении москвичек веществом для дезинсекции. Даже если погибшие не помыли арбуз, обнаруженное в ягоде вещество не привело бы к фатальным последствиям.

Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук
Анна Рождественская
Анна Рождественская

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