В квартире на Совхозной улице, откуда забрали насмерть отравившихся арбузом 61-летнюю москвичку и её внучку, теперь жить невозможно. Там сняли все канализационные и вентиляционные трубы. Об этому Лайфу сообщил родственник выжившей Елены Ефремовой, которая потеряла близких.

По словам собеседника Лайфа, в квартиру постоянно приезжают различные службы и берут пробы для исследований. Все трубы канализации и вентиляции сняты: теперь нет воды и невозможно воспользоваться туалетом. Однако владельцев жилплощади уверяют, что купят новые трубы и их поставит коммунальная служба.

Квартира изначально принадлежала погибшей пенсионерке и её супругу. С ними проживали их дети — дочь Елена и сын (он ранее выписался из жилплощади и прописался у своей жены). Отмечается, что бабушка недавно переболела коронавирусом, но каких-либо отклонений в психическом здоровье пенсионерки не наблюдалось. Женщина была полностью адекватной и по неосторожности какого-либо средства налить в пищу она не могла.

Что касается выжившей Елены, она на протяжении десяти лет проживала в квартире на Совхозной со своим мужем. Супруги развелись уже давно. Мужчина никогда не был прописан там, не претендовал на неё по причине наличия собственного жилья и прописки. После развода бывшие супруги общались только из-за дочери, не были близки и не встречались. Жалоб от Елены и погибшей бабушки на квартиру не поступало. Никаких запахов газа или что-то в этом роде не было. В пятницу, когда произошло отравление, Елена вместе с родственниками собиралась ехать на дачу.