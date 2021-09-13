Вучич назвал проблему, которая мешает Сербии на пути к членству в ЕС

Пока не решится вопрос с Косовом, Сербия не сможет вступить в Евросоюз и знает об этом, заявил президент Сербии Александр Вучич в ходе визита канцлера Германии Ангелы Меркель в Белград. Он принял политика в правительственном комплексе "Палата Сербия". Там они провели разговор за закрытыми дверями и после сделали заявления для СМИ.

"Мы всегда готовы разговаривать обо всех компромиссных решениях, перед тем стать более открытыми, обеспечить поток товаров, услуг и капитала и стать ближе... Отдаём ли мы отчёт в том, что не станем членами ЕС до решения этой проблемы, — мы абсолютно отдаём себе отчёт в этом и знаем, насколько это тяжело и проблематично", — заявил Вучич.

Мартина Фитц, заместитель официального представителя кабмина ФРГ, сообщила, что Меркель 13–14 сентября посетит Сербию и Албанию, где встретится как с лидерами этих двух стран, так и с руководителями Боснии и Герцеговины, Черногории, Северной Македонии и Косова.

Как писал Лайф ранее, Вучич уже сообщал о резко изменившемся отношении Сербии к вступлению в ЕС. Страна стала менее заинтересована в вопросе членства в Евросоюзе.

Напомним, косовско-албанские структуры в Приштине 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашённую республику не признают Россия, Китай, Иран, Испания, Греция, Сербия и ряд других государств. За независимость региона проголосовали некоторые страны, в том числе США, Великобритания, Франция и Германия.