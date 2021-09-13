Кириллица является частью ДНК жителей Украины, и переход на латиницу не превратит страну в более передовую и прогрессивную. Такое мнение высказал бывший глава МИД Незалежной Павел Климкин.

"Я не фанат перехода на латиницу, считаю, что кириллица является частью нашей ДНК, совершенно независимо от российской. Именно кириллицей писали тысячи патриотов Украины, граффити на стенах Святой Софии, кстати, тоже написаны кириллицей", — написал он в "Фейсбуке".

По мнению Климкина, дальнейшие дискуссии о переходе на латиницу, чтобы ещё дальше отдалиться от России, будут следовать логике статьи президента РФ Владимира Путина. Переход не сделает украинцев автоматически более передовыми и прогрессивными, уверен экс-глава МИД, однако изучение английского языка, являющегося международным языком общения, он назвал критически важным. Но для этого необходимо вместо дискуссий установить требования знания английского везде и начать их соблюдать, уверен Климкин.