Призвавший отказаться от кириллицы секретарь СНБО Украины сделал три ошибки в предложении на латинице

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов прокомментировал интервью для одного из изданий, используя привычную для украинцев кириллицу. Но последнее предложение он написал латиницей, однако не без ошибок.

Коллаж © LIFE. Скриншот © Facebook / Олексій Данілов

"Dyakuyu usim, xto prochy'tav abo posluxav moye interv'yu "Radio Svoboda"…", — указал Данилов на своей странице в "Фейсбуке".

Согласно одобренной транслитерации украинского алфавита латиницей, он допустил ошибки в словах xto, posluxav и prochy'tav. В первых двух вместо латинской х следует писать сочетание букв kh. Что же касается "прочитав", то оно употребляется без каких-либо дополнительных знаков — "prochytav". Позже Данилов внёс изменения в пост, но лучше не стало. Одну ошибку он не исправил, зато допустил две другие. В соцсетях уже началось бурное обсуждение по этому поводу.