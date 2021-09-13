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Призвавший отказаться от кириллицы секретарь СНБО Украины сделал три ошибки в предложении на латинице

Пытаясь изменить написанное, Данилов пропустил одну ошибку и сделал две новые. Пользователи не оставили такие оплошности без комментариев.

13 сентября, 15:51
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов прокомментировал интервью для одного из изданий, используя привычную для украинцев кириллицу. Но последнее предложение он написал латиницей, однако не без ошибок.

Коллаж © LIFE. Скриншот © Facebook / Олексій Данілов

Коллаж © LIFE. Скриншот © Facebook / Олексій Данілов

"Dyakuyu usim, xto prochy'tav abo posluxav moye interv'yu "Radio Svoboda"…", — указал Данилов на своей странице в "Фейсбуке".

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Согласно одобренной транслитерации украинского алфавита латиницей, он допустил ошибки в словах xto, posluxav и prochy'tav. В первых двух вместо латинской х следует писать сочетание букв kh. Что же касается "прочитав", то оно употребляется без каких-либо дополнительных знаков — "prochytav". Позже Данилов внёс изменения в пост, но лучше не стало. Одну ошибку он не исправил, зато допустил две другие. В соцсетях уже началось бурное обсуждение по этому поводу.

Напомним, на днях Данилов выступил с предложением перевести Украину на латиницу. Он назвал это "фундаментальной вещью". Однако жители Незалежной жёстко раскритиковали эту идею. Так, некоторые пользователи Сети с сарказмом предложили перейти на иероглифы и смайлики, а затем вести записи на глиняных дощечках или телячьей коже.

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Политолог предрёк силовое выдавливание украинского языка в случае перехода на латиницу

Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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