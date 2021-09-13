НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

В Белгородской области разбился легкомоторный самолёт, пилот погиб

По предварительным данным, воздушное судно было задействовано на сельскохозяйственных работах.

13 сентября, 15:39

Фото © Pixabay

Легкомоторный самолёт Як-12 потерпел крушение между селом Бехтеевка и селом Соколовка Белгородской области. По данным источника Лайфа, на борту был только пилот, он погиб. Предварительно, самолёт разбился при проведении сельскохозяйственных работ.

В региональном ГУ МЧС подтвердили, что получили сообщение о падении воздушного судна в 17:05. На место происшествия выехали дежурные караулы пожарно-спасательных частей, опергруппа МЧС, оперативная группа местного пожарно-спасательного гарнизона, скорая и полиция.

Родился в рубашке: Один из пассажиров рухнувшего в Приангарье L-410 отделался только царапинами

Родился в рубашке: Один из пассажиров рухнувшего в Приангарье L-410 отделался только царапинами

А накануне самолёт L-410 совершил жёсткую посадку в Иркутской области. На борту находилось 14 пассажиров и два члена экипажа. Четверо погибли. По предварительным данным, из-за плохой видимости L-410 не смог сесть и пошёл на второй круг. Потом он исчез с радаров. Первой о крушении в экстренные службы сообщила одна из пассажирок.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Читаемое

Отец жертв рухнувшего рейса МН17 заявил о магии цифры семь

сегодня в 16:05

Пилоты за 20 тыс. рублей: Чем известна авиакомпания "СиЛА", чей самолёт разбился в Иркутской области

сегодня в 16:13

"Магнит" внепланово проверит всех своих подрядчиков по дезинсекции

сегодня в 16:11

"У нас получилось достаточно быстро": Серябкина подтвердила, что находится на последних сроках беременности

сегодня в 16:01

В Сочи медведь набросился на туристов, когда те спали в палатке

сегодня в 15:58

Новости партнеров

Layer 1