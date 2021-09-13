В Белгородской области разбился легкомоторный самолёт, пилот погиб
По предварительным данным, воздушное судно было задействовано на сельскохозяйственных работах.
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Легкомоторный самолёт Як-12 потерпел крушение между селом Бехтеевка и селом Соколовка Белгородской области. По данным источника Лайфа, на борту был только пилот, он погиб. Предварительно, самолёт разбился при проведении сельскохозяйственных работ.
В региональном ГУ МЧС подтвердили, что получили сообщение о падении воздушного судна в 17:05. На место происшествия выехали дежурные караулы пожарно-спасательных частей, опергруппа МЧС, оперативная группа местного пожарно-спасательного гарнизона, скорая и полиция.
А накануне самолёт L-410 совершил жёсткую посадку в Иркутской области. На борту находилось 14 пассажиров и два члена экипажа. Четверо погибли. По предварительным данным, из-за плохой видимости L-410 не смог сесть и пошёл на второй круг. Потом он исчез с радаров. Первой о крушении в экстренные службы сообщила одна из пассажирок.
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