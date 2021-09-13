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В Волгограде близняшки отравились дурманом и попали в реанимацию

Врачи оценивают состояние подростков как средней тяжести. Отмечается, что опасность растения, которое стало причиной недомогания, обусловлена содержащимися в нём алколоидами.

13 сентября, 15:32
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

В Волгограде две 14-летние девочки-близняшки попали в реанимацию из-за отравления, предположительно, дурманом. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Комитет здравоохранения области.

"Две 14-летние близняшки попали в реанимацию 25-й больницы Волгограда с отравлением, предположительно, дурманом. Их госпитализировали накануне, 12 сентября", — отметили в ведомстве.

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Там добавили, что врачи оценивают состояние пострадавших как средней степени тяжести. В комитете добавили, что дурман — декоративное растение семейства паслёновых. Его опасность обусловлена содержанием алкалоидов, наиболее страшным из которых является гиосциамин. Он воздействует на гладкую мускулатуру, снижает моторику органов пищеварения, вызывает учащение сердечного ритма и повышает внутриглазное давление. При расширении зрачков, появления галлюцинаций и сухости во рту необходимо обратиться к врачу.

Ранее Лайф рассказывал, что в Москве бабушка и внучка насмерть отравились, предположительно, арбузом из магазина. После случившегося "Магнит", где семья купила ягоду, был закрыт, возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкших по неосторожности смерть человека". В арбузах, которые изъяли из квартиры семьи, обнаружены следы вещества для дезинсекции.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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