В Волгограде близняшки отравились дурманом и попали в реанимацию

В Волгограде две 14-летние девочки-близняшки попали в реанимацию из-за отравления, предположительно, дурманом. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Комитет здравоохранения области.

"Две 14-летние близняшки попали в реанимацию 25-й больницы Волгограда с отравлением, предположительно, дурманом. Их госпитализировали накануне, 12 сентября", — отметили в ведомстве.

Там добавили, что врачи оценивают состояние пострадавших как средней степени тяжести. В комитете добавили, что дурман — декоративное растение семейства паслёновых. Его опасность обусловлена содержанием алкалоидов, наиболее страшным из которых является гиосциамин. Он воздействует на гладкую мускулатуру, снижает моторику органов пищеварения, вызывает учащение сердечного ритма и повышает внутриглазное давление. При расширении зрачков, появления галлюцинаций и сухости во рту необходимо обратиться к врачу.