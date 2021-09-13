В Волгограде близняшки отравились дурманом и попали в реанимацию
Врачи оценивают состояние подростков как средней тяжести. Отмечается, что опасность растения, которое стало причиной недомогания, обусловлена содержащимися в нём алколоидами.
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В Волгограде две 14-летние девочки-близняшки попали в реанимацию из-за отравления, предположительно, дурманом. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Комитет здравоохранения области.
"Две 14-летние близняшки попали в реанимацию 25-й больницы Волгограда с отравлением, предположительно, дурманом. Их госпитализировали накануне, 12 сентября", — отметили в ведомстве.
Там добавили, что врачи оценивают состояние пострадавших как средней степени тяжести. В комитете добавили, что дурман — декоративное растение семейства паслёновых. Его опасность обусловлена содержанием алкалоидов, наиболее страшным из которых является гиосциамин. Он воздействует на гладкую мускулатуру, снижает моторику органов пищеварения, вызывает учащение сердечного ритма и повышает внутриглазное давление. При расширении зрачков, появления галлюцинаций и сухости во рту необходимо обратиться к врачу.
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