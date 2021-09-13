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"Не узнаёшь меня, что ли?": Пьяный россиянин устроил перепалку с домофоном, не пройдя фейсконтроль

Попытки попасть в подъезд без идентификации личности оказались тщетны. В итоге мужчина обматерил передовые технологии. Что самое интересное, это помогло открыть дверь.

13 сентября, 15:30

В Башкирии умный домофон не пускал домой пьяного жильца. Видео © Соцсети

В городе Октябрьском в Башкирии умный домофон отказывался ночью пускать в дом пьяного жильца. Их курьёзный "диалог" засняла камера. На кадрах видно, что мужчина подходит к двери и начинает разговаривать с женским голосом из домофона.

"Вы чего меня домой не пускаете? Фото… Я сфотографировался… Не узнаёшь меня, что ли?... Открой дверь!" — требовал мужчина.

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Через несколько минут "позирования" для фото и выяснения номера квартиры у мужчины всё-таки лопнуло терпение и он обматерил передовые технологии. Что самое интересное, именно в этот момент дверь получилось открыть.

"Я жалобу напишу! Деньги заплатил, ещё меня не пускает!", — сказал мужчина, наконец-то заходя в подъезд.

Курьёзный случай изрядно рассмешил пользователей соцсетей. "Россия и цифровизация", "В этом году я столько не смеялся", "Мощно", "Как перестать орать?", "До слёз", "Нам бы такую консьержку", "Восстание машин" — высказались комментаторы.

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А ранее Лайф рассказывал, как в Польше пьяный прокурор голым бегал по улицам. Наказание за непристойное поведение пока не выбрано. Возможно, мужчине сделают выговор, уменьшат зарплату или же вовсе снимут с занимаемой должности.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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