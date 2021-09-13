"Не узнаёшь меня, что ли?": Пьяный россиянин устроил перепалку с домофоном, не пройдя фейсконтроль

Попытки попасть в подъезд без идентификации личности оказались тщетны. В итоге мужчина обматерил передовые технологии. Что самое интересное, это помогло открыть дверь.