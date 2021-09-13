Мишустин примет участие в электронном голосовании на выборах в Госдуму

Напомним, принять участие в электронном голосовании могут жители Москвы, Севастополя, Курской, Мурманской, Нижегородской, Ростовской и Ярославской областей. Оно будет проходить с 17 по 19 сентября, в те же даты, что и голосование на избирательных участках. Одновременно состоятся региональные и муниципальные выборы. В частности, изберут девять глав субъектов РФ и депутатов 39 региональных парламентов. Ещё трёх руководителей регионов выберут депутаты заксобраний. Ранее Элла Памфилова заявляла о 99% готовности избирательной системы РФ к голосованию.