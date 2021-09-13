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Мишустин примет участие в электронном голосовании на выборах в Госдуму

Оно пройдёт в те же даты, что и на избирательных участках — с 17 по 19 сентября.

13 сентября, 15:26
<p>Фото © Правительство РФ</p>

Фото © Правительство РФ

Премьер-министр России Михаил Мишустин на предстоящих выборах в Госдуму проголосует онлайн. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина.

"Председатель правительства Михаил Мишустин зарегистрировался для участия в электронном голосовании на выборах депутатов Госдумы VIII созыва", — говорится в записи.

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Напомним, принять участие в электронном голосовании могут жители Москвы, Севастополя, Курской, Мурманской, Нижегородской, Ростовской и Ярославской областей. Оно будет проходить с 17 по 19 сентября, в те же даты, что и голосование на избирательных участках. Одновременно состоятся региональные и муниципальные выборы. В частности, изберут девять глав субъектов РФ и депутатов 39 региональных парламентов. Ещё трёх руководителей регионов выберут депутаты заксобраний. Ранее Элла Памфилова заявляла о 99% готовности избирательной системы РФ к голосованию.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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