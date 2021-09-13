Мишустин примет участие в электронном голосовании на выборах в Госдуму
Оно пройдёт в те же даты, что и на избирательных участках — с 17 по 19 сентября.
Фото © Правительство РФ
Премьер-министр России Михаил Мишустин на предстоящих выборах в Госдуму проголосует онлайн. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина.
"Председатель правительства Михаил Мишустин зарегистрировался для участия в электронном голосовании на выборах депутатов Госдумы VIII созыва", — говорится в записи.
Напомним, принять участие в электронном голосовании могут жители Москвы, Севастополя, Курской, Мурманской, Нижегородской, Ростовской и Ярославской областей. Оно будет проходить с 17 по 19 сентября, в те же даты, что и голосование на избирательных участках. Одновременно состоятся региональные и муниципальные выборы. В частности, изберут девять глав субъектов РФ и депутатов 39 региональных парламентов. Ещё трёх руководителей регионов выберут депутаты заксобраний. Ранее Элла Памфилова заявляла о 99% готовности избирательной системы РФ к голосованию.
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