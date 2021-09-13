"Жевали уголь и пили марганцовку": Отравившиеся насмерть москвички не вызывали скорую всю ночь, чтобы не ехать в больницу

По мнению подруги погибшей школьницы, женщину и девочку можно было бы спасти, если бы они вовремя вызвали врача. Подросток пожаловалась на плохое самочувствие после ужина с арбузом ещё вечером.