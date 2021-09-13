"Жевали уголь и пили марганцовку": Отравившиеся насмерть москвички не вызывали скорую всю ночь, чтобы не ехать в больницу
По мнению подруги погибшей школьницы, женщину и девочку можно было бы спасти, если бы они вовремя вызвали врача. Подросток пожаловалась на плохое самочувствие после ужина с арбузом ещё вечером.
Фото © ТАСС / Сергей Савостьянов
Скончавшиеся в Москве после отравления 61-летняя женщина и её внучка всю ночь не вызывали скорую помощь, поскольку пытались снять симптомы самостоятельно. Об этом рассказала одноклассница погибшей. По словам девочки, она уговаривала подругу не тянуть с вызовом врача.
"Ей плохо стало ещё вечером, то есть сразу после ужина с десертом из арбуза. Она мне позвонила сама и сказала, что так плохо ей ещё никогда не было. Что они с мамой и бабушкой не могут поделить туалет, простите за подробности такие", — приводит сайт kp.ru слова Марии.
Наутро девочка позвонила подруге, чтобы узнать о её самочувствии. Та рассказала, что всю ночь они "жевали уголь и пили марганцовку". Это был их последний разговор, вскоре школьницу увезли в больницу, где она умерла от полиорганной недостаточности. По мнению Марии, шансы у погибших на спасение были.
"Им надо было сразу в больницу ехать, и я ей об этом говорила. А они зачем-то терпели всю ночь", — пояснила она.
Погибшая девочка училась в девятом классе. Никаких проблем с учёбой, как и с поведением, у школьницы никогда не было. В квартире она проживала с бабушкой и матерью.
Напомним, в Москве бабушка и внучка насмерть отравились, предположительно, арбузом из магазина. После случившегося "Магнит", где семья купила ягоду, был закрыт, возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкших по неосторожности смерть человека". В остатках арбуза, которые изъяли из квартиры семьи, обнаружены следы вещества для дезинсекции.
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Сразу после события из этого же дома с симптомами отравления было госпитализировано несколько человек. Роспотребнадзор пока не выявил связи между этими случаями.
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