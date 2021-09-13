Задержан первый подозреваемый по делу о смертельном отравлении бабушки и внучки в Москве
Это 39-летний сотрудник частной компании, проводивший обеззараживание в магазине, где семья купила арбуз.
По делу о смертельном отравлении бабушки и внучки на Совхозной улице в Москве задержан 39-летний сотрудник частной компании, которая проводила работы по дезинсекции в магазине "Магнит", где погибшие купили арбуз. Сейчас с мужчиной работают следователи.
На кадрах, которые опубликовал Следственный комитет, видно, что во время дезинсекции продукты не были накрыты.
"В настоящее время приоритетной версией следствия является нарушение правил при проведении дезинсекции в сетевом продуктовом магазине. Допрошены сотрудники компании по дезинсекции продуктового магазина, получена документация, проведена выемка образцов веществ, использовавшихся при данной процедуре", — говорится в сообщении СК.
Напомним, в Москве бабушка и внучка насмерть отравились, предположительно, арбузом из магазина. После случившегося "Магнит", где семья купила ягоду, был закрыт, возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкших по неосторожности смерть человека". В арбузах, которые изъяли из квартиры семьи, обнаружены следы вещества для дезинсекции.
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Сразу после события из этого же дома с симптомами отравления было госпитализировано несколько человек. Роспотребнадзор пока не выявил связи между этими случаями.
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