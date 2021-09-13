Задержан первый подозреваемый по делу о смертельном отравлении бабушки и внучки в Москве

По делу о смертельном отравлении бабушки и внучки на Совхозной улице в Москве задержан 39-летний сотрудник частной компании, которая проводила работы по дезинсекции в магазине "Магнит", где погибшие купили арбуз. Сейчас с мужчиной работают следователи.

На кадрах, которые опубликовал Следственный комитет, видно, что во время дезинсекции продукты не были накрыты.

"В настоящее время приоритетной версией следствия является нарушение правил при проведении дезинсекции в сетевом продуктовом магазине. Допрошены сотрудники компании по дезинсекции продуктового магазина, получена документация, проведена выемка образцов веществ, использовавшихся при данной процедуре", — говорится в сообщении СК.