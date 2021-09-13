СК попросил жителей Северодвинска помочь опознать по видео предполагаемого убийцу подростка

СУ СК РФ по Архангельской области обратился к жителям Северодвинска с просьбой помочь установить подозреваемых в убийстве подростка. 17-летний местный житель скончался от ножевого ранения, а предполагаемый убийца попал на камеры видеонаблюдения.

Видео © Пресс-служба СУ СКР по Архангельской области

"Просим всех, кто располагает информацией, которая может помочь следствию, либо узнает человека, изображённого на видео, обратиться в Следственное управление по номерам телефонов: +7 (921) 819-92-13 (дежурный СУ), (8182) 20-35-46 (телефон доверия СУ), либо в органы полиции по номерам телефонов: 02, (8182) 28-60-20 (УМВД России по Архангельской области), +7 (921) 4943868 (ОМВД России по городу Северодвинску)", — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Ранее стали известны обстоятельства гибели подростка. По предварительным данным, погибший сделал замечание группе молодых людей, которые сидели на скамейке и вызывающе вели себя. После этого завязалась словесная перепалка, кто-то из малолетних достал нож и ударил парня. Пока молодой человек истекал кровью, обидчики выбросили оружие и сбежали. По факту происшествия правоохранители возбудили уголовное дело по статье "Убийство". В настоящий момент никто не задержан.

