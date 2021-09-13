Режиссёр Жора Крыжовников перенесёт события "Преступления и наказания" в 90-е

Режиссёр Жора Крыжовников, известный по фильмам "Горько!" и "Самый лучший день", снимет сериал по мотивам романа Фёдора Достоевского "Преступление и наказание". Однако события картины будут происходить в 90-е годы прошлого века. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на кинокомпанию "Водород".

По словам Крыжовникова, идея снять сериал пришла к нему во время работы над фильмом "Лёд – 2". Режиссёр отметил, что уже показывал историю главного героя романа Родиона Раскольникова в короткометражке "Нечаянно", однако она была без идеологии.

"Самое главное — мы нашли одновременно близкое и уже далёкое для нас время 1992 года, когда рухнул Советский Союз, остановилось всё, что могло остановиться, люди остались наедине с собой, без ощущения будущего. И именно в этой социально-культурной ситуации "Преступление и наказание" работает особенно остро", — отметил режиссёр.

По словам продюсера Александра Андрющенко, Крыжовников способен рассказать классику так, чтобы современный зритель не смог оторваться от фильма. Соавтором сценария выступает Алина Тяжлова. Съёмки восьмисерийного проекта планируется начать летом 2022 года, исполнители ролей пока не известны.