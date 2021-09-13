"Ещё 15 минут — и меня бы не было": Актёр Михайлов рассказал, как чуть не умер после спектакля
По словам звезды фильма "Любовь и голуби", трагедия едва не случилась после шестого выхода на сцену в спектакле "Смерть Иоанна Грозного".
Александр Михайлов. Фото © ТАСС / Елена Никитченко
Актёр театра и кино Александр Михайлов, известный по роли Василия в фильме "Любовь и голуби", поделился историей о том, как чуть не умер после спектакля в московском Малом театре по произведению Алексея Толстого "Смерть Иоанна Грозного". Об этом он рассказал в ходе телеинтервью с Борисом Корчевниковым.
Артист отметил, что сначала всем показалось, что их коллега просто выпил, однако вдруг у Михайлова пошла кровь. После этого испуганные сотрудники театра вызвали скорую помощь.
"Меня увезли в больницу. Ещё бы 15 минут — и меня не было. Образовался тромб, который остановил кровь. Полгода я был в "Склифе" (Институт скорой помощи имени Склифосовского в Москве. — Прим. Лайфа). Потерял 23 килограмма. Был в коме", — рассказал Михайлов.
Актёр отметил, что постановка "Смерть Иоанна Грозного" имела не лучшую репутацию среди коллег, ведь пятеро задействованных в ней исполнителей ролей скончались. Среди них — отец Михаила Боярского Сергей, Николай Хмелёв, Ярослав Барышев, Евгений Евстигнеев и Пётр Мамонов, который ушёл из жизни летом текущего года. После чуть не произошедшей трагедии Михайлов решил отказаться от участия в спектакле. По его мнению, опасность была в названии постановки, он требовал убрать из него слово "смерть". Худрук Малого театра Юрий Соломин согласился переименовать спектакль в "Три царя" из-за настойчивости актёра, который грозился уйти из театра.
Ранее Лайф сообщал, что в Москве с травмой головы госпитализировали актёра Станислава Любшина. В пресс-службе МХТ имени Чехова нам рассказали, что с артистом произошёл несчастный случай на сцене во время спектакля.
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