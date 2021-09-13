"Ещё 15 минут — и меня бы не было": Актёр Михайлов рассказал, как чуть не умер после спектакля

По словам звезды фильма "Любовь и голуби", трагедия едва не случилась после шестого выхода на сцену в спектакле "Смерть Иоанна Грозного".