Немецкий регулятор обозначил сроки сертификации "Северного потока – 2"

Федеральное сетевое агентство Германии (BNA) начало рассматривать поданную в июне заявку на сертификацию компании Nord Stream 2 AG в качестве независимого газотранспортного оператора. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу немецкого национального регулятора в энергетической сфере.

В настоящий момент известно, что компания "предоставила все документы, которые необходимы для начала проверки". В регуляторе отметили, что, отсчитывая с 8 сентября, на рассмотрение заявки уйдёт четыре месяца. По их истечении, по словам представителя агентства Фите Вульфа, проект решения "будет предоставлен Еврокомиссии для оценки".