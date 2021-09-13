Немецкий регулятор обозначил сроки сертификации "Северного потока – 2"
Будет проверено соответствие проекта европейским правилам, после чего документы направят Еврокомиссии для оценки.
Фото © Nord-stream2.com
Федеральное сетевое агентство Германии (BNA) начало рассматривать поданную в июне заявку на сертификацию компании Nord Stream 2 AG в качестве независимого газотранспортного оператора. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу немецкого национального регулятора в энергетической сфере.
В настоящий момент известно, что компания "предоставила все документы, которые необходимы для начала проверки". В регуляторе отметили, что, отсчитывая с 8 сентября, на рассмотрение заявки уйдёт четыре месяца. По их истечении, по словам представителя агентства Фите Вульфа, проект решения "будет предоставлен Еврокомиссии для оценки".
Ещё в июне текущего года Лайф сообщал, что Nord Stream 2 начала сертификацию в качестве независимого газотранспортного оператора. В компании тогда уточнили, что процедура была инициирована в соответствии с законом об энергетической промышленности Германии.
Напомним, 10 сентября "Газпром" сообщил, что "Северный поток – 2" полностью достроен. По предварительным оценкам, в 2021 году через магистраль может быть поставлено примерно 5,6 миллиарда кубометров газа. В Союзе нефтегазопромышленников сочли большой победой достройку "Северного потока – 2", а в Кремле отметили, что не совсем верно считать Москву победителем в истории внешнего противостояния этому проекту, поскольку от его запуска выиграет не только Россия как поставщик топлива, но и потребители энергоресурсов.
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