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"С Андреем всё хорошо": Друг опроверг исчезновение Бледного из группы "25/17" после стрельбы в центре Москвы

По его словам, он разговаривал с артистом, которого ночью подстрелили из травмата, и с ним было всё в порядке.

13 сентября, 13:03
<p>Андрей Бледный. Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CTCn6bnoUsF/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">blednyi_2517</a></p>

Андрей Бледный. Фото © Instagram / blednyi_2517

Лидер группы "25/17" Андрей Бледный (настоящая фамилия Позднухов) никуда не пропадал и сейчас находится в безопасности. Об этом рассказал его друг Игорь Молотов.

"С Андреем всё хорошо, он никуда не пропадал, находится в безопасности", — приводит его слова телеграм-канал Mash.

Молотов отметил, что разговаривал с музыкантом и он был в порядке.

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Ранее источник сообщил Лайфу, что Андрея Бледного подстрелили в центре Москвы из травматического пистолета, на его лице появилась кровь. Приехавшие на место происшествия полицейские предложили пострадавшему проехаться по близлежащим улицам, чтобы поймать злоумышленников по горячим следам. После этого правоохранители уехали вместе с Бледным.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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