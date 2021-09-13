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Россиянин обвинил в избиении отказавшихся платить за "оперативную" информацию полицейских

Однако из уст правоохранителей прозвучала совсем иная версия произошедшего. Отмечается, что пострадавший с 2020 года состоит на учёте у психиатра.

13 сентября, 12:57
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

Житель Саратовской области — 41-летний Александр Д. — написал заявление на двух полицейских, которые, по его словам, будучи в пьяном состоянии, избили его и сбросили в Волгу. Об этом Лайфу сообщил источник

Отмечается, что инцидент произошёл ещё 26 июля, однако в полицию пострадавший обратился только 11 августа. Была организована служебная проверка, в ходе которой 40-летний капитан полиции Павел П. и 42-летний старший лейтенант полиции Сергей Х. озвучили свою версию произошедшего, разительно отличающуюся от рассказов Александра.

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По словам правоохранителей, вечером Павлу П. позвонил пострадавший, который сообщил, что у него есть важная информация, представляющая оперативный интерес, и предложил встретиться, те приняли предложение. Увидев мужчину, полицейские поняли, что он пьян, но решили всё же выслушать его. Тогда Александр убедил сотрудников правопорядка, что им необходимо проехать вместе с ним на берег Волги, где, с его слов, находится место совершения противоправных действий. При этом показать его он был согласен только за деньги.

Как сообщил источник, пострадавший и правоохранители приехали на берег, где располагался лодочный гараж, из которого Александр стал выносить пустые пластиковые бутылки и демонстрировать полицейским. С помощью тары якобы употребляли наркотические вещества. Сотрудников правопорядка такая "оперативная" информация не устроила, и они отказались платить мужчине, после чего тот стал вести себя неадекватно, забежал в одежде в реку и начал нырять в воду.

Отмечается, что оперуполномоченный Сергей Х. прошёл проверку на полиграфе, которая подтвердила, что телесных повреждений пострадавшему он не наносил. Кроме того, по данным Лайфа, Александр не обращался в больницу с травмами.

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Наш источник также сообщил, что мужчина с 2020 года состоит на учёте у психиатра с диагнозом "Органическое поражение головного мозга". А Сергей Х. также в свою очередь рассказал, что ранее был участковым на территории, где проживает Александр, и часто привлекал его к административной ответственности, поэтому теперь мужчину при виде правоохранителя накрывают негативные эмоции. Пострадавший любил выпить и часто попрошайничал около местного магазина, отметил он.

Отмечается, что материалы проверки в отношении сотрудников полиции направили в Следственный комитет, так как в их действиях могут усматриваться признаки преступления по статье "Превышение должностных полномочий".

Ранее Лайф рассказывал, что экс-полицейский пытался переправить нелегалов с Украины в ЕС под видом футбольных фанатов из Бразилии. Граждане проживали в гостинице одного львовского бизнесмена, прежде работавшего в МВД.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова
Анна Рождественская
Анна Рождественская

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