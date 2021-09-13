Политолог объяснил задержание россиянина в аэропорту Праги попыткой Чехии выслужиться перед США

Задержание в пражском аэропорту россиянина Александра Франчетти, поддерживающего "Крымскую весну", во время которой полуостров вернулся в состав России, может быть связано с предстоящими выборами в Госдуму. Такое мнение высказал член научного совета при Совете безопасности РФ, политолог Андрей Манойло. По его мнению, это делается для того, чтобы накалить обстановку.

"Я подозреваю, что взяли его [Франчетти] и исключили в связи с выборами, которые у нас будут через несколько дней, для того чтобы накалить обстановку по этому направлению. И может быть, как асимметричный ответ на вызов американского посла Салливана", — пояснил эксперт в беседе с Лайфом.

Политолог также отметил, что Александр давно проживает в Чехии и имеет вид на жительство в этой стране. По словам собеседника, активист является мирным гражданином, который работает тренером по фитнесу. Поэтому, кто такой Франчетти, чешские власти знали давно.

"Франчетти активно участвовал в "Крымской весне", его участие было зафиксировано украинскими спецслужбами, они, видимо, выписали ему ордер, подали в розыск международный. И когда он оказался на территории Чехии, чехи, которые в последнее время стараются выслуживаться перед США, его задержали", — пояснил специалист.

Накануне Лайф сообщал, что в аэропорту Праги задержали россиянина Александра Франчетти, поддерживающего "Крымскую весну", во время которой полуостров вернулся в состав России. По словам Александра Молохова, Киев ранее выдвигал против нашего соотечественника обвинения. При депортации на Украину Франчетти грозит "верная смерть", подчеркнул политический деятель.