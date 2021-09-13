Лавров: Чехия ещё не проинформировала Москву о задержании россиянина

МИД РФ обратился к властям Чехии после задержания в Праге россиянина Александра Франчетти, однако пока информации с чешской стороны не поступало. Об этом сообщил министр иностранных дел Сергей Лавров.

"Направлены соответствующие запросы по линии Посольства РФ в Чехии и официальный запрос по линии Следственного комитета", — сказал глава российского внешнеполитического ведомства.

Лавров заметил, что Москва хотела бы понять, что инкриминируется задержанному россиянину. Он предположил, что задержание произошло в рамках борьбы с неонацистами в лице так называемых добровольческих батальонов, которые даже на Западе признаются незаконными. В любом случае РФ надеется, что власти Чехии будут строго следовать закону и не поддадутся на политические провокации, уточнил Лавров.