Лавров: Чехия ещё не проинформировала Москву о задержании россиянина
РФ надеется, что власти республики будут строго следовать закону и не поддадутся на политические провокации, заметил глава МИД.
Фото © Twitter / МИД России
МИД РФ обратился к властям Чехии после задержания в Праге россиянина Александра Франчетти, однако пока информации с чешской стороны не поступало. Об этом сообщил министр иностранных дел Сергей Лавров.
"Направлены соответствующие запросы по линии Посольства РФ в Чехии и официальный запрос по линии Следственного комитета", — сказал глава российского внешнеполитического ведомства.
Лавров заметил, что Москва хотела бы понять, что инкриминируется задержанному россиянину. Он предположил, что задержание произошло в рамках борьбы с неонацистами в лице так называемых добровольческих батальонов, которые даже на Западе признаются незаконными. В любом случае РФ надеется, что власти Чехии будут строго следовать закону и не поддадутся на политические провокации, уточнил Лавров.
Накануне Лайф сообщал, что в аэропорту Праги задержали россиянина Александра Франчетти, поддерживающего "Крымскую весну", во время которой полуостров вернулся в состав России. По словам Александра Молохова, Киев ранее выдвигал против нашего соотечественника обвинения. При депортации на Украину Франчетти грозит "верная смерть", подчеркнул политический деятель. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил разобраться в этой ситуации.
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