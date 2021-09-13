Опубликовано видео с пострадавшим при крушении L-410 пилотом из иркутской больницы
Вместе с ним в медучреждении города находятся двое пассажиров, остальным помощь оказывают в районном госпитале недалеко от места катастрофы.
Пострадавший при крушении L-410 пилот находится в иркутской больнице. Видео © Телеканал "Звезда"
При крушении пассажирского самолёта L-410 в Иркутской области один из пилотов остался жив. Сразу после случившегося он находился в шоковом состоянии, а позднее его отправили в медицинское учреждение. Телеканал "Звезда" опубликовал видео с Николаем Махнутиным из иркутской городской больницы.
На кадрах видно, что мужчина находится на носилках, однако он в сознании. Рядом с ним девушка, она гладит пострадавшего по голове.
Напомним, о жёсткой посадке воздушного судна стало известно около 19:00 мск 12 сентября. Упал самолёт приблизительно в четырёх километрах от села Казачинское. На борту находились 14 пассажиров и два члена экипажа. Четверо погибли. По предварительным данным, из-за плохой видимости L-410 не смог сесть и пошёл на второй круг. Потом он исчез с радаров. Первой о крушении в экстренные службы сообщила одна из пассажирок.
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