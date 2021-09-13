Опубликовано видео с пострадавшим при крушении L-410 пилотом из иркутской больницы

Пострадавший при крушении L-410 пилот находится в иркутской больнице. Видео © Телеканал "Звезда"

При крушении пассажирского самолёта L-410 в Иркутской области один из пилотов остался жив. Сразу после случившегося он находился в шоковом состоянии, а позднее его отправили в медицинское учреждение. Телеканал "Звезда" опубликовал видео с Николаем Махнутиным из иркутской городской больницы.

На кадрах видно, что мужчина находится на носилках, однако он в сознании. Рядом с ним девушка, она гладит пострадавшего по голове.