НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Опубликовано видео с пострадавшим при крушении L-410 пилотом из иркутской больницы

Вместе с ним в медучреждении города находятся двое пассажиров, остальным помощь оказывают в районном госпитале недалеко от места катастрофы.

13 сентября, 11:45

Пострадавший при крушении L-410 пилот находится в иркутской больнице. Видео © Телеканал "Звезда"

При крушении пассажирского самолёта L-410 в Иркутской области один из пилотов остался жив. Сразу после случившегося он находился в шоковом состоянии, а позднее его отправили в медицинское учреждение. Телеканал "Звезда" опубликовал видео с Николаем Махнутиным из иркутской городской больницы.

На кадрах видно, что мужчина находится на носилках, однако он в сознании. Рядом с ним девушка, она гладит пострадавшего по голове.

В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при крушении L-410 в Иркутской области

В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при крушении L-410 в Иркутской области

Напомним, о жёсткой посадке воздушного судна стало известно около 19:00 мск 12 сентября. Упал самолёт приблизительно в четырёх километрах от села Казачинское. На борту находились 14 пассажиров и два члена экипажа. Четверо погибли. По предварительным данным, из-за плохой видимости L-410 не смог сесть и пошёл на второй круг. Потом он исчез с радаров. Первой о крушении в экстренные службы сообщила одна из пассажирок.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Читаемое

Вакцина от полётов: Почему пилоты "Аэрофлота" опасаются прививаться от CoViD

8 сентября, 21:40

Упавший в Иркутской области L-410 задел сопку, заходя на третий круг перед посадкой

сегодня в 12:11

Стали известны результаты экспертизы арбуза, которым насмерть отравились москвички

сегодня в 13:04

"С Андреем всё хорошо": Друг опроверг исчезновение Бледного из группы "25/17" после стрельбы в центре Москвы

сегодня в 13:03
Life

Россия возобновляет авиасообщение с Испанией, Ираком, Кенией и Словакией

сегодня в 13:02

Новости партнеров

Layer 1