НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

КХЛ назвала лучших игроков прошлой недели

В список попал и 16-летний игрок СКА Матвей Мичков.

13 сентября, 11:37
<p>Фото © ТАСС/Петр Ковалев, © David Kirouac/Icon Sportswire via Getty Images, © <a href="https://dynamo.ru/news/171246-vyacheslav_voynov______luchshiy_zaschitnik_vtoroy_nedeli_khl" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ХК Динамо</a></p>

Фото © ТАСС/Петр Ковалев, © David Kirouac/Icon Sportswire via Getty Images, © ХК Динамо

Пресс-служба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) назвала лучших игроков по итогам прошлой недели.

Так, лучшим голкипером был объявлен Иван Федотов из ЦСКА, который вместе с командой одержал три победы в трёх матчах. Лучшим защитником стал Вячеслав Войнов из московского "Динамо", на счету которого пять результативных передач в двух матчах.

Московское "Динамо" разгромило "Амур" в матче КХЛ

Московское "Динамо" разгромило "Амур" в матче КХЛ

Разбавил российское представительство в этом списке Калле Коссила из "Йокерита", который стал лучшим нападающим. По ходу недели он набрал 6 очков (3 гола и 3 ассиста) в трёх матчах. Лучшим новичком недели был признан 16-летний хоккеист СКА Матвей Мичков, оформивший дубль в одном из матчей недели.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1