КХЛ назвала лучших игроков прошлой недели
В список попал и 16-летний игрок СКА Матвей Мичков.
Фото © ТАСС/Петр Ковалев, © David Kirouac/Icon Sportswire via Getty Images, © ХК Динамо
Пресс-служба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) назвала лучших игроков по итогам прошлой недели.
Так, лучшим голкипером был объявлен Иван Федотов из ЦСКА, который вместе с командой одержал три победы в трёх матчах. Лучшим защитником стал Вячеслав Войнов из московского "Динамо", на счету которого пять результативных передач в двух матчах.
Разбавил российское представительство в этом списке Калле Коссила из "Йокерита", который стал лучшим нападающим. По ходу недели он набрал 6 очков (3 гола и 3 ассиста) в трёх матчах. Лучшим новичком недели был признан 16-летний хоккеист СКА Матвей Мичков, оформивший дубль в одном из матчей недели.
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