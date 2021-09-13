Решение защитника Марио Фернандеса завершить свою карьеру в сборной России по футболу является огромной потерей для нашей национальной команды. Об этом Лайфу заявил почётный президент РФС Вячеслав Колосков.

"Однозначно это большая потеря для сборной, потому что это квалифицированный защитник, опытный, который много пользы принёс и самой сборной, и ЦСКА. Равных по классу защитников сегодня у нас, к сожалению, нет в российском чемпионате. Это очень ощутимая потеря, и у Карпина, и у его штаба, конечно, прибавится забот, чтобы найти пусть неадекватную, потому что её трудно найти, но более-менее приемлемую замену, которая могла сыграть эффективно на правом фланге обороны", — подчеркнул Колосков.

Он также напомнил, что Фернандес последние 4–5 лет играл вообще без травм, однако потом повреждений становилось всё больше и больше. В последний раз он приехал в расположение сборной России уже с травмой колена.

"По фамилии мы найдём замену ему, а вот по мастерству вряд ли", — подытожил Колосков.