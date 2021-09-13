"Решение не стало неожиданным": Карпин отреагировал на уход Марио Фернандеса из сборной России
Защитник объяснил, что ему уже сложно полноценно выкладываться и в матчах ЦСКА, и за сборную.
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Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин заявил, что решение Марио Фернандеса покинуть национальную команду не стало для него неожиданным. Об этом сообщает РБК.
Фернандес объявил о завершении карьеры в сборной России в понедельник. Причиной такого решения футболист назвал желание сосредоточиться на клубной карьере.
"Решение Марио Фернандеса завершить карьеру в сборной не стало для тренерского штаба неожиданным. Во время нашей первой встречи в начале августа Марио сказал о том, что задумывается об этом, так как в последнее время его преследуют травмы и повреждения. В итоге мы решили, что он приедет на сентябрьский сбор, а уже по его итогам мы обсудим будущее Фернандеса в сборной. И уже ближе к окончанию сбора мы ещё раз поговорили, Марио объяснил, что ему уже сложно полноценно отдаваться и клубу, и сборной, и поэтому решил сосредоточиться на матчах ЦСКА", — отметил Карпин.
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Фернандес выступает за ЦСКА с 2012 года. В составе армейцев уроженец Бразилии стал трёхкратным чемпионом России, выиграл три Суперкубка страны и национальный Кубок.
В 2016 году Фернандес получил гражданство России. За национальную команду он провёл 33 матча, забив пять голов. В том числе защитник играл на домашнем для сборной ЧМ-2018 и на Евро-2020.
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