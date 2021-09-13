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"Решение не стало неожиданным": Карпин отреагировал на уход Марио Фернандеса из сборной России

Защитник объяснил, что ему уже сложно полноценно выкладываться и в матчах ЦСКА, и за сборную.

13 сентября, 11:09
<p>Фото © РФС</p>

Фото © РФС

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин заявил, что решение Марио Фернандеса покинуть национальную команду не стало для него неожиданным. Об этом сообщает РБК.

Фернандес объявил о завершении карьеры в сборной России в понедельник. Причиной такого решения футболист назвал желание сосредоточиться на клубной карьере.

"Решение Марио Фернандеса завершить карьеру в сборной не стало для тренерского штаба неожиданным. Во время нашей первой встречи в начале августа Марио сказал о том, что задумывается об этом, так как в последнее время его преследуют травмы и повреждения. В итоге мы решили, что он приедет на сентябрьский сбор, а уже по его итогам мы обсудим будущее Фернандеса в сборной. И уже ближе к окончанию сбора мы ещё раз поговорили, Марио объяснил, что ему уже сложно полноценно отдаваться и клубу, и сборной, и поэтому решил сосредоточиться на матчах ЦСКА", — отметил Карпин.

"Точно не планирую играть до 35–37 лет": Марио Фернандес может завершить карьеру в сборной России по футболу

"Точно не планирую играть до 35–37 лет": Марио Фернандес может завершить карьеру в сборной России по футболу

Фернандес выступает за ЦСКА с 2012 года. В составе армейцев уроженец Бразилии стал трёхкратным чемпионом России, выиграл три Суперкубка страны и национальный Кубок.

В 2016 году Фернандес получил гражданство России. За национальную команду он провёл 33 матча, забив пять голов. В том числе защитник играл на домашнем для сборной ЧМ-2018 и на Евро-2020.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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