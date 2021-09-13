Чемпион Паралимпиады в Токио рассказал Лайфу, зачем попросил Путина расписаться в паспорте

Чемпион Паралимпиады в Токио Андрей Николаев рассказал Лайфу, зачем попросил Путина расписаться в паспорте. Видео © LIFE

Чемпион Паралимпийских игр в Токио пловец Андрей Николаев рассказал Лайфу, зачем просил президента России Владимира Путина расписаться в паспорте. Спортсмен отметил, что озвучил такое желание в шутку.

"Не особо (было жалко. — Прим. Лайфа). Это ж всё-таки президент бы расписался. Как-никак память будет долгая", — отметил Николаев.

Он добавил, что постарался бы сохранить документ, если бы российский лидер оставил бы в нём автограф. Кроме того, пловец заявил, что продолжал бы некоторое время пользоваться паспортом, несмотря на то что он стал бы недействительным. При этом Николаев отметил, что совсем не расстроился из-за отказа Путина.

"Я, конечно, всё понимаю. Это была всё равно шутка маленькая", — добавил паралимпиец.