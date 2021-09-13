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Чемпион Паралимпиады в Токио рассказал Лайфу, зачем попросил Путина расписаться в паспорте

Спортсмен отметил, что, если бы президент всё же оставил автограф в документе, он постарался бы сохранить паспорт, несмотря на то что он стал бы недействительным.

13 сентября, 11:43

Андрей Николаев. Скриншот © LIFE

Чемпион Паралимпиады в Токио Андрей Николаев рассказал Лайфу, зачем попросил Путина расписаться в паспорте. Видео © LIFE

Чемпион Паралимпийских игр в Токио пловец Андрей Николаев рассказал Лайфу, зачем просил президента России Владимира Путина расписаться в паспорте. Спортсмен отметил, что озвучил такое желание в шутку.

"Не особо (было жалко. — Прим. Лайфа). Это ж всё-таки президент бы расписался. Как-никак память будет долгая", — отметил Николаев.

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Он добавил, что постарался бы сохранить документ, если бы российский лидер оставил бы в нём автограф. Кроме того, пловец заявил, что продолжал бы некоторое время пользоваться паспортом, несмотря на то что он стал бы недействительным. При этом Николаев отметил, что совсем не расстроился из-за отказа Путина.

"Я, конечно, всё понимаю. Это была всё равно шутка маленькая", — добавил паралимпиец.

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Ранее Путин заявил, что истории паралимпийцев достойны стать основой фильмов и книг. Стремление спортсменов добиваться высоких результатов — не обязанность, а жизненная установка, настрой, талант, трудолюбие и воля к победе, указал глава государства.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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