"Игромир" и Comic Con Russia перенесли на 2022 год
Фестиваль и выставку планировали провести с 7 по 10 октября. Предполагалось, что гости должны будут предъявить QR-коды, подтверждающие факт вакцинации от ковида, или же ПЦР-тест.
Фото © Instagram / comicconrussia
В связи с пандемией коронавируса организаторы фестиваля комиксов и поп-культуры Comic Con Russia решили перенести мероприятие на октябрь 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба фестиваля.
"Текущая ситуация и прогнозы об ухудшении в конце сентября, а также новые штаммы не оставляют выхода. Провести Comic Con Russia в этом году будет неправильно и небезопасно для участников и гостей. А это для нас самое важное. Поэтому мы ждём и готовимся к встрече в 2022 году, точные даты сообщим позднее. Разумеется, все билеты будут действительны", — сообщили организаторы, добавив, что греют надежду провести мероприятие в октябре следующего года.
Предполагалось, что для посещения Comic Con Russia и выставки "Игромир" (которую планировалось провести одновременно с фестивалем на той же площадке) гости должны будут предъявить QR-коды, подтверждающие факт вакцинации от ковида, или же актуальный ПЦР-тест.
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