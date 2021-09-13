"Игромир" и Comic Con Russia перенесли на 2022 год

"Текущая ситуация и прогнозы об ухудшении в конце сентября, а также новые штаммы не оставляют выхода. Провести Comic Con Russia в этом году будет неправильно и небезопасно для участников и гостей. А это для нас самое важное. Поэтому мы ждём и готовимся к встрече в 2022 году, точные даты сообщим позднее. Разумеется, все билеты будут действительны", — сообщили организаторы, добавив, что греют надежду провести мероприятие в октябре следующего года.