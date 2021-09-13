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"Игромир" и Comic Con Russia перенесли на 2022 год

Фестиваль и выставку планировали провести с 7 по 10 октября. Предполагалось, что гости должны будут предъявить QR-коды, подтверждающие факт вакцинации от ковида, или же ПЦР-тест.

13 сентября, 11:35
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/B3R4n2tjvGV/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">comicconrussia</a></p>

Фото © Instagram / comicconrussia

В связи с пандемией коронавируса организаторы фестиваля комиксов и поп-культуры Comic Con Russia решили перенести мероприятие на октябрь 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба фестиваля.

"Текущая ситуация и прогнозы об ухудшении в конце сентября, а также новые штаммы не оставляют выхода. Провести Comic Con Russia в этом году будет неправильно и небезопасно для участников и гостей. А это для нас самое важное. Поэтому мы ждём и готовимся к встрече в 2022 году, точные даты сообщим позднее. Разумеется, все билеты будут действительны", — сообщили организаторы, добавив, что греют надежду провести мероприятие в октябре следующего года.

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Предполагалось, что для посещения Comic Con Russia и выставки "Игромир" (которую планировалось провести одновременно с фестивалем на той же площадке) гости должны будут предъявить QR-коды, подтверждающие факт вакцинации от ковида, или же актуальный ПЦР-тест.

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Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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