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Названы российские регионы, которым грозит катастрофический дефицит воды

Чтобы не допустить фатальных последствий, как указал учёный, необходимо внедрять современные оросительные системы. Кроме того, следует ужесточить контроль за деятельностью предприятий.

13 сентября, 11:23
<p>Фото © Агентство городских новостей "Москва" </p>

Фото © Агентство городских новостей "Москва"

К 2035 году ряд российских регионов будут испытывать катастрофический дефицит пресной воды, если не внедрять инновации и не защищать реки от загрязнений. Об этом заявил научный руководитель Института водных проблем РАН Виктор Данилов-Данильян. По его словам, под угрозой может оказаться европейская часть страны и Крым.

Специалист отметил, что на данный момент в России достаточно пресной воды. По его словам, страна находится на втором месте после Бразилии по валовым запасам в мире. Однако проблема в том, что европейской части достаётся лишь 20% водных запасов, хотя здесь находится 80% населения и предприятий.

"В зоне риска в первую очередь Крым, Калмыкия, Краснодарский и Ставропольский края, Астраханская, Ростовская, Волгоградская, Курганская и Оренбургская области", — приводит "Парламентская газета" слова учёного.

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Усугубить положение могут глобальное потепление и человеческая деятельность, убеждён Данилов-Данильян. По его мнению, в ближайшем будущем дожди станут более мощными, но редкими, что приведёт к наводнениям и засухам. Промышленные предприятия будут сбрасывать всё больше грязной воды в реки.

Чтобы не допустить катастрофических последствий, как указал эксперт, необходимо внедрять современные оросительные системы. Кроме того, следует ужесточить контроль за деятельностью предприятий.

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Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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