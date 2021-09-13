Названы российские регионы, которым грозит катастрофический дефицит воды

К 2035 году ряд российских регионов будут испытывать катастрофический дефицит пресной воды, если не внедрять инновации и не защищать реки от загрязнений. Об этом заявил научный руководитель Института водных проблем РАН Виктор Данилов-Данильян. По его словам, под угрозой может оказаться европейская часть страны и Крым.

Специалист отметил, что на данный момент в России достаточно пресной воды. По его словам, страна находится на втором месте после Бразилии по валовым запасам в мире. Однако проблема в том, что европейской части достаётся лишь 20% водных запасов, хотя здесь находится 80% населения и предприятий.

"В зоне риска в первую очередь Крым, Калмыкия, Краснодарский и Ставропольский края, Астраханская, Ростовская, Волгоградская, Курганская и Оренбургская области", — приводит "Парламентская газета" слова учёного.

Усугубить положение могут глобальное потепление и человеческая деятельность, убеждён Данилов-Данильян. По его мнению, в ближайшем будущем дожди станут более мощными, но редкими, что приведёт к наводнениям и засухам. Промышленные предприятия будут сбрасывать всё больше грязной воды в реки.

Чтобы не допустить катастрофических последствий, как указал эксперт, необходимо внедрять современные оросительные системы. Кроме того, следует ужесточить контроль за деятельностью предприятий.