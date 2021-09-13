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Песков прокомментировал Лайфу слова Путина о карантине

Представитель Кремля отметил, что президент сейчас работает в активном режиме.

13 сентября, 11:13
<p>Дмитрий Песков. Фото © ТАСС / Михаил Метцель</p>

Дмитрий Песков. Фото © ТАСС / Михаил Метцель

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал Лайфу слова российского лидера Владимира Путина о возможном карантине из-за большого числа заболевших коронавирусом в окружении.

"Да. Люди иногда болеют. Президент работает в активном режиме", — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос нашего корреспондента.

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Ранее Путин заявил о росте числа заболевших ковидом в его окружении. Он отметил, что, возможно, ему скоро придётся уйти на карантин.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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