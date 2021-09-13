Песков прокомментировал Лайфу слова Путина о карантине

"Да. Люди иногда болеют. Президент работает в активном режиме", — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос нашего корреспондента.

Песков ответил на вопрос, будет ли Путин голосовать на выборах досрочно

Ранее Путин заявил о росте числа заболевших ковидом в его окружении. Он отметил, что, возможно, ему скоро придётся уйти на карантин.