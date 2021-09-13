Песков прокомментировал Лайфу слова Путина о карантине
Представитель Кремля отметил, что президент сейчас работает в активном режиме.
Дмитрий Песков. Фото © ТАСС / Михаил Метцель
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал Лайфу слова российского лидера Владимира Путина о возможном карантине из-за большого числа заболевших коронавирусом в окружении.
"Да. Люди иногда болеют. Президент работает в активном режиме", — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос нашего корреспондента.
Ранее Путин заявил о росте числа заболевших ковидом в его окружении. Он отметил, что, возможно, ему скоро придётся уйти на карантин.
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