Учёные: Проблемы со сном в два раза повышают риск преждевременной смерти у женщин

Женщины, просыпающиеся ночью, в два раза чаще умирают молодыми. Об этом говорится в исследовании австралийских учёных, которые изучили негативные последствия ночного пробуждения во время сна, сообщает EurekAlert.

Отмечается, что в ходе эксперимента было проанализировано "бессознательное бодрствование" восьми тысяч мужчин и женщин в ночное время. Добровольцев снабдили датчиками сна, чтобы отслеживать, как часто они просыпались ночью и как долго бодрствовали.

"Установлено, что в целом женщины просыпаются ночью реже, чем мужчины. Но воздействие бодрствования по ночам на женский организм оказалось намного серьёзнее", — отмечают исследователи.

По словам доцента Матиаса Баумерта, ночное бодрствование у дам связано с повышенным риском смерти от сердечно-сосудистых заболеваний, таких как инфаркт или инсульт. В частности, исходя из данных исследования, у женщин, чаще просыпающихся ночью (6,5% ночного сна), вероятность наступления вышеупомянутых диагнозов на 60–100% выше, чем у мужчин, чей сон является крепким и непрерывным.