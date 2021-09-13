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Учёные: Проблемы со сном в два раза повышают риск преждевременной смерти у женщин

Установлено, что в целом дамы просыпаются ночью реже, чем мужчины. Но воздействие бодрствования по ночам на их организм оказалось намного серьёзнее.

13 сентября, 11:06
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Женщины, просыпающиеся ночью, в два раза чаще умирают молодыми. Об этом говорится в исследовании австралийских учёных, которые изучили негативные последствия ночного пробуждения во время сна, сообщает EurekAlert.

Отмечается, что в ходе эксперимента было проанализировано "бессознательное бодрствование" восьми тысяч мужчин и женщин в ночное время. Добровольцев снабдили датчиками сна, чтобы отслеживать, как часто они просыпались ночью и как долго бодрствовали.

"Установлено, что в целом женщины просыпаются ночью реже, чем мужчины. Но воздействие бодрствования по ночам на женский организм оказалось намного серьёзнее", — отмечают исследователи.

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По словам доцента Матиаса Баумерта, ночное бодрствование у дам связано с повышенным риском смерти от сердечно-сосудистых заболеваний, таких как инфаркт или инсульт. В частности, исходя из данных исследования, у женщин, чаще просыпающихся ночью (6,5% ночного сна), вероятность наступления вышеупомянутых диагнозов на 60–100% выше, чем у мужчин, чей сон является крепким и непрерывным.

Ранее врач раскрыл опасные последствия короткого сна. Согласно данным исследования, которое проводилось на медицинском персонале, у работников, дежуривших по ночам, риск заболеть онкологией повышался на 200%. По словам специалиста, сон менее шести часов провоцирует и другие серьёзные болезни.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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