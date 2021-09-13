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Власти Подмосковья объявили о старте отопительного сезона

Губернатор региона Андрей Воробьёв напомнил, что похолодание ожидается уже со среды, людей волнует вопрос тепла в домах.

13 сентября, 10:53
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Отопительный сезон в Подмосковье начался с 13 сентября. Об этом сообщил министр энергетики региона Александр Самарин.

"В связи с предстоящим похолоданием мы приступили к пробным топкам уже в пятницу. Начинаем разгонять систему. С сегодняшнего дня, так как она инертная, она прогреется дня через три, мы уже начнём пуск тепла", — приводит его слова с заседания Правительства Московской области телеканал "360".

Самарин также заметил, что энергосистема Подмосковья готова к зимнему сезону на 98,9%. Губернатор региона Андрей Воробьёв напомнил, что похолодание ожидается уже со среды, людей волнует вопрос тепла в домах. Он также обратил отдельное внимание на состояние транспорта и дорожной техники.

Соцучреждения Москвы начали подключать к отоплению по заявкам

Соцучреждения Москвы начали подключать к отоплению по заявкам

Ранее Лайф рассказывал, что москвичей предупредили о резком похолодании. Температура в столице и области опустится на десять градусов, а в дальнейшем она упадёт ещё на один-два градуса, заметил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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