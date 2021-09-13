Власти Подмосковья объявили о старте отопительного сезона

Отопительный сезон в Подмосковье начался с 13 сентября. Об этом сообщил министр энергетики региона Александр Самарин.

"В связи с предстоящим похолоданием мы приступили к пробным топкам уже в пятницу. Начинаем разгонять систему. С сегодняшнего дня, так как она инертная, она прогреется дня через три, мы уже начнём пуск тепла", — приводит его слова с заседания Правительства Московской области телеканал "360".

Самарин также заметил, что энергосистема Подмосковья готова к зимнему сезону на 98,9%. Губернатор региона Андрей Воробьёв напомнил, что похолодание ожидается уже со среды, людей волнует вопрос тепла в домах. Он также обратил отдельное внимание на состояние транспорта и дорожной техники.