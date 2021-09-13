В доме вице-президента Афганистана Салеха нашли миллионы долларов и золотые слитки
По данным местных СМИ, ни политик, ни представители сил сопротивления пока не прокомментировали информацию.
Богатства, обнаруженные в доме Салеха. Видео © Twitter / Malang
Боевики движения "Талибан"* обнаружили в доме вице-президента Афганистана Амруллы Салеха, который объявил себя главой страны, около шести миллионов долларов и по меньшей мере 15 золотых слитков. Об этом сообщает агентство Khaama Press.
В Сети появился видеоролик, на котором талибы демонстрируют найденные богатства. На кадрах видно, что радикалы пересчитывают деньги, складывая их в чемодан и несколько сумок.
По данным агентства, ни сам Салех, ни представители сил сопротивления пока не прокомментировали видео.
Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан" вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана. Это произошло после того, как президент США Джо Байден объявил о начале вывода войск из страны. Боевики подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Президент Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну.
Вечером 3 сентября представители "Талибана" заявляли о захвате Панджшера. Кроме того, появлялась информация, что бывший вице-президент Афганистана Амрулла Салех, который объявил себя исполняющим обязанности главы государства после захвата власти в стране радикалами, и лидер сил сопротивления Ахмад Масуд – младший покинули страну. Однако сам Салех тогда опроверг это и заявил, что Панджшер остаётся под контролем сил сопротивления. 6 сентября представитель "Талибана" заявил об окончании войны в Афганистане. Радикалы утверждали, что полностью контролируют провинцию Панджшер, однако силы сопротивления это опровергали. Также стало известно, что боевики захватили мавзолей Ахмада Шаха Масуда — отца лидера сопротивления в провинции Панджшер Ахмада Масуда – младшего. Позже появилась информация, что талибы разрушили могилу Панджшерского Льва.
Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.
* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.
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