В доме вице-президента Афганистана Салеха нашли миллионы долларов и золотые слитки

Богатства, обнаруженные в доме Салеха. Видео © Twitter / Malang

Боевики движения "Талибан"* обнаружили в доме вице-президента Афганистана Амруллы Салеха, который объявил себя главой страны, около шести миллионов долларов и по меньшей мере 15 золотых слитков. Об этом сообщает агентство Khaama Press.

В Сети появился видеоролик, на котором талибы демонстрируют найденные богатства. На кадрах видно, что радикалы пересчитывают деньги, складывая их в чемодан и несколько сумок.

По данным агентства, ни сам Салех, ни представители сил сопротивления пока не прокомментировали видео.

Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан" вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана. Это произошло после того, как президент США Джо Байден объявил о начале вывода войск из страны. Боевики подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Президент Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну.

Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.