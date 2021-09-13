С 2022 года пособия по беременности и родам будут назначать в беззаявительном порядке
Кроме того, со следующего года работникам не потребуется передавать какие-либо сведения работодателю для получения оплаты по больничному листу.
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С 2022 года в России пособия по беременности и родам, а также единовременные выплаты при рождении ребёнка для работающих граждан будут назначаться в беззаявительном порядке. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты РФ.
"С 2022 года пособия по беременности и родам и единовременные пособия при рождении ребёнка для работающих граждан будут назначаться проактивно. Гражданам не потребуется писать заявления на эти выплаты", — рассказали в ведомстве.
В пресс-службе также отметили, что начиная со следующего года в связи с переходом на электронные больничные жителям России не надо будет передавать какие-либо сведения работодателю, чтобы получить оплату по больничному листу. Так, чтобы россиянин не писал заявление, но выплаты приходили в автоматическом режиме, будет изменён порядок взаимодействия работодателя и Фонда социального страхования. В соответствии с новым порядком, "закрепляется обязательное формирование листка нетрудоспособности в форме электронного документа — электронный листок нетрудоспособности".
"Назначение и выплата пособий в рамках обязательного социального страхования будет осуществляться напрямую страховщиком — ФСС. Сведения о размере заработной платы, уходе в отпуск по беременности и родам будут поступать в ФСС от работодателя, а о факте рождения ребёнка — из информационной системы ЗАГСа. Основываясь на этих данных, Фонд назначит пособия по беременности и родам, а также в связи с рождением ребёнка", — объяснили механизм в министерстве.
Ранее в Минтруде предложили изменить правила начисления пособий на детей. Новый метод позволит не учитывать при назначении помощи автомобили, находящиеся в розыске или под арестом. Решение было также поддержано в Госдуме России.
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