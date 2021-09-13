Песков: Обсуждение Крыма на встрече Путина и Зеленского невозможно

Напомним, Владимир Зеленский заявил, что хотел бы встретиться с Владимиром Путиным более "предметно", чем это было на переговорах в "нормандском формате". Позже в Киеве назвали условие встречи двух лидеров. Так, по словам пресс-секретаря главы Незалежной Сергея Никифорова, украинский президент готов "в любое время" провести переговоры с Путиным, но только если на них будет поднят вопрос принадлежности территорий Крыма.