Песков: Обсуждение Крыма на встрече Путина и Зеленского невозможно
По словам представителя Кремля, лидеры могли бы поднять темы двухсторонних отношений и реализации Киевом минских договорённостей.
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Обсуждение Крыма невозможно на возможной встрече президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Естественно, обсуждение Крыма не представляется возможным. Поэтому такая формулировка фактически ставит под вопрос вообще гипотетическую возможность проведения такой встречи", — отметил представитель Кремля.
По словам Пескова, во время возможного саммита лидеры РФ и Украины могли бы обсудить двухсторонние отношения, реализацию Киевом минских договорённостей и договорённостей Парижского саммита.
Напомним, Владимир Зеленский заявил, что хотел бы встретиться с Владимиром Путиным более "предметно", чем это было на переговорах в "нормандском формате". Позже в Киеве назвали условие встречи двух лидеров. Так, по словам пресс-секретаря главы Незалежной Сергея Никифорова, украинский президент готов "в любое время" провести переговоры с Путиным, но только если на них будет поднят вопрос принадлежности территорий Крыма.
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