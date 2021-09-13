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Песков: Обсуждение Крыма на встрече Путина и Зеленского невозможно

По словам представителя Кремля, лидеры могли бы поднять темы двухсторонних отношений и реализации Киевом минских договорённостей.

13 сентября, 10:45
<p>Фото © Peter Muhly — WPA Pool / Getty Images, Sean Gallup / Getty Images</p>

Фото © Peter Muhly — WPA Pool / Getty Images, Sean Gallup / Getty Images

Обсуждение Крыма невозможно на возможной встрече президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Естественно, обсуждение Крыма не представляется возможным. Поэтому такая формулировка фактически ставит под вопрос вообще гипотетическую возможность проведения такой встречи", — отметил представитель Кремля.

По словам Пескова, во время возможного саммита лидеры РФ и Украины могли бы обсудить двухсторонние отношения, реализацию Киевом минских договорённостей и договорённостей Парижского саммита.

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Напомним, Владимир Зеленский заявил, что хотел бы встретиться с Владимиром Путиным более "предметно", чем это было на переговорах в "нормандском формате". Позже в Киеве назвали условие встречи двух лидеров. Так, по словам пресс-секретаря главы Незалежной Сергея Никифорова, украинский президент готов "в любое время" провести переговоры с Путиным, но только если на них будет поднят вопрос принадлежности территорий Крыма.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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